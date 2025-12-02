自來水汙染波及10萬戶…綠質疑市府延誤示警 藍批潑髒水

基隆發生自來水大範圍汙染事件，藍營今天質疑民進黨陣營護航經濟部所屬國營事業水公司，將責任推卸給無相關權責的基市府。民進黨議員今要求市府落實水質安全監管，並提出補償方案，回應市民的高度焦慮與實際損失。

台水第1區管理處人員11月27日清晨6時，以嗅聞察覺自來水有異狀，追查原因是八堵抽水站的油膜偵測器，未偵測出水中有油汙，抽取做為自來水的原水，導致位在基隆安樂區的新山淨水場供水範圍內，基隆約10萬戶、汐止約5萬戶的自來水有異味，民怨沸騰。

國民黨基隆市黨部表示，民進黨混淆視聽、製造恐慌。從11月27日凌晨民眾發現自來水異常開始，到台水清晨通報，環保局即在河面放置攔油索、巡查上游、調閱監視器並報案處理。市府各局處也同步啟動應變機制，這些事實都清楚呈現於時間軸上。

市黨部指出，民進黨陣營不僅反應慢半拍，甚至在事件尚未釐清前，便急著護航台水，刻意將責任推給市府。台水跟經濟部身為主責單位，卻到11月30日才在官網發出公告。

市黨部說，依照權責劃分，自來水水質應由台水負責，汙染源查緝屬地方職掌，分工非常明確。民進黨刻意混淆視聽，把「髒水」潑向市府，這樣的行為不僅不負責任，更是在消費市民的健康，讓人難以接受。民進黨不批評台水過失，造謠帶風向，不只缺乏專業，更是缺乏良心。

民進黨市議員張之豪今天說，市府11月27日清晨6時30分得知自來水遭受汙染，環保局當天上午8時就到現場，但市民卻在毫不知情的情況下，持續飲用疑似受汙染的自來水，直到多人不適，全案才逐漸曝光。

張之豪表示，11月27日下午4時，他接到市民陳情電話，反映家中自來水有明顯石油味，而且己經好幾個小時。環保局當天上午就掌握水質異常，到他接獲陳情，至少8小時可以發布警示，例如提醒民眾暫勿飲用，但市府卻遲未公告。

張之豪指出，已有市民飲水後出現上吐下瀉、皮膚紅癢、蕁麻疹等症狀並就醫，市府與衛生局直到11月30日事件擴大後才陸續動起來，已經太晚。民眾醫療費用負擔、濾水器濾芯汰換等問題，至今都懸而未決，他也呼籲水公司「拿出誠意」。