幸福指數大調查 台東縣最幸福、嘉義市施政滿意度連霸

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，今天公布結果，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三至第五名依次是嘉義市、宜蘭縣、台北市。最佳進步獎有兩個縣市，分別是新竹市與彰化縣，均較去年進步了七名。

至於「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，滿意度81.2%，台東縣第二，滿意度為80.7%，第三名為嘉義縣，滿意度為76.5%，第四名為桃園市，滿意度為75.7%，第五名為台中市，滿意度為74.2%。

若以六都的「地方政府施政滿意度」來比較，桃園市以75.7%領先，其次是台中市的74.2%，接著是台北市的73.2%、新北市的70.7%、高雄市的66.5%、台南市的59.9%。

縣市幸福大調查今年已邁向第14年，經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查以來，我們秉持初衷，希望讓這份調查報告成為各縣市共同檢視的重要指南。這項調查綜合了客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，而今年的民意調查共有1萬5,275位有效樣本，是全台最大的幸福民調。