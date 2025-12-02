幸福指數大調查 台東縣最幸福、嘉義市施政滿意度連霸

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」公布結果，由台東縣勇奪冠軍，「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，台北市副市長張溫德（右起）、新竹市代理市長邱臣遠、桃園市長張善政、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長劉培東、台中市副市長鄭照新、宜蘭縣秘書長吳志宏、經濟日報社長劉永平，出席公布記者會一同合影。記者林俊良／攝影
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，今天公布結果，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三至第五名依次是嘉義市、宜蘭縣、台北市。最佳進步獎有兩個縣市，分別是新竹市與彰化縣，均較去年進步了七名。

至於「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，滿意度81.2%，台東縣第二，滿意度為80.7%，第三名為嘉義縣，滿意度為76.5%，第四名為桃園市，滿意度為75.7%，第五名為台中市，滿意度為74.2%。

若以六都的「地方政府施政滿意度」來比較，桃園市以75.7%領先，其次是台中市的74.2%，接著是台北市的73.2%、新北市的70.7%、高雄市的66.5%、台南市的59.9%。

縣市幸福大調查今年已邁向第14年，經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查以來，我們秉持初衷，希望讓這份調查報告成為各縣市共同檢視的重要指南。這項調查綜合了客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，而今年的民意調查共有1萬5,275位有效樣本，是全台最大的幸福民調。

今年縣市幸福指數第一名為台東縣，也是本調查14年以來首度拿下冠軍，比去年進步了五名。台東縣在民意調查表現突出，位居全台第一，民調各項指標中，民眾對工作狀況、環境品質、健康狀況、個人安全滿意度四項奪下全台冠軍；政府統計數據方面，以環境指標表現最佳，冠居全台。

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三至第五名依次是嘉義市、宜蘭縣、台北市，台北市副市長張溫德（右起）、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣秘書長吳志宏，一同合影。記者林俊良／攝影
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，12月2日公布結果，由台東縣勇奪冠軍，「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，台東縣長饒慶鈴（左）、嘉義市長黃敏惠（右）兩人相互道賀加油。記者林俊良／攝影
「2025縣市幸福指數大調查」，在「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，市長黃敏惠到場致詞。記者林俊良／攝影
經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」公布結果，由台東縣勇奪冠軍，縣長饒慶鈴出席致詞。記者林俊良／攝影
