花蓮自觀區條例通過 銅門部落擬收費、接駁入慕谷慕魚護生態

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道俗稱為「慕谷慕魚」，吸引遊客走訪，當地部落將畫定景觀區。銅門部落表示，規畫作業已在倒數階段，將採取收費與步行進入等方式，保護自然景觀。圖／花蓮縣政府提供
花蓮秀林鄉木瓜溪上游清水溪生態廊道俗稱為「慕谷慕魚」，吸引遊客走訪，9年前因颱風隧道被吹毀後，復建完成後，部落將畫定景觀區。隨著自然人文生態景觀區經營管理自治條例通過，讓銅門部落族人感到振奮，規畫作業已在倒數階段，將採取收費與步行進入等方式，保護自然景觀。

歷經2014年麥德姆颱風、2016年莫蘭蒂颱風等豪大雨，導致銅門一號隧道崩塌，縣府2020年爭取中央1億8758萬元興建明隧道等，2023年完工通車，但至今未開放。縣府表示，災復工程完工後道路暢通，該區域涉及部落傳統領域，推動觀光遊憩需依原住民族基本法，輔導當地銅門部落、依柏合部落，完成「自然人文生態景觀區畫定及經營管理」計畫。

銅門部落會議主席葉順清表示，目前畫定區還要等20多名地主簽名，會用承租方式租原保地，已寄信將開會討論；自然人文生態景觀區分為「崖勇蘇漾 Yayung Suyang」景觀區、清水自然景觀區，採取收費方式開放進入，希望未來有遊客後，不但能創造就業機會，甚至有盈餘可照顧部落老人家。

針對是否擔心遊客帶來環境汙染，葉順清說，除了會公告勿亂丟垃圾、烤肉等破壞環境行為，也會派環境與巡護人員定時查看，確保自然景觀不會遭到破壞；交通方面規畫用接駁車接駁，遊客進入景觀區需步行，減少車輛排氣汙染。

銅門村長葉清賢說，銅門部落正在討論、企畫籌備中，一切細項都還要確認並通過部落會議表決，計畫書全擬定完成後，再送縣府核定；目前部落有成立合作社，整體工作相信已完成約8成，希望很快向大眾公布好消息。

秀林鄉長王玫瑰指出，鄉公所是輔導的角色，有了自治條例法源依據，能更快協助部落推動畫定景觀區，依柏合部落很早就同意畫設，銅門部落經會議也決議設立自觀區，未來持續協助部落早日定案，可能明年才有望正式開放。

