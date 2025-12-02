聽新聞
2025幸福城市排名揭曉 「這縣市」獲頒全台最幸福縣市
經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」今天公布結果，台東縣從全國22縣市中脫穎而出，榮登全台灣最幸福城市，施政滿意度也名列全國第2名。縣長饒慶鈴表示，台東空氣品質全台第1、暴力犯罪率低、生活安全感高，會持續用務實、穩定、貼近生活的方式推動縣政，讓所有台東人擁有滿滿幸福感。
依據政府統計數據，台東再次以空氣品質排名全台第1，且居住空間充足、暴力犯罪率低、生活安全感高，展現城市的生活品質優勢。民眾主觀評比項目中，醫療照護、環境品質、社會支持與生活現況的滿意度均高於全國平均。
縣長饒慶鈴今日北上領獎，她表示，台東的幸福不是靠大型建設堆砌而成，而是每天生活中可以看見的改變，如托育更便利、醫療更可及、空氣更乾淨、社區更安全及財政更健康等層面。
「這份成績屬於所有台東人！」饒慶鈴說，感謝鄉親長年支持，未來縣府會持續把政策做細、服務做好，讓台東成為最適合生活、工作與養育下一代的城市，每一步都走得更務實、更穩定。
縣府指出，台東推動慢經濟，熱氣球嘉年華、最美星空、慢食節等特色活動成功吸引國內外旅人，也帶動更多創業者投入。縣府爭取經費修繕與活化舊站特區，包括微光集、波浪屋、機關車庫及計畫中的櫥窗改造，逐步形塑兼具文化、生活與公共性的市區亮點。
此外，台東去年正式達成零負債，人均負債從2018年2萬5849元降至0元，穩健的財政讓縣府能把資源更集中投入於托育、醫療、長照與偏鄉需求等民生領域，民眾在日常生活就能感受改變與進步。
