「有她的風景」宜蘭女性地景在何處？ 中興文創園區舉辦特展至19日

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「有她的風景：宜蘭女性地景特展」展區的入口主視覺。圖／文化局提供
為深化性別平權意識，回望女性在宜蘭地方發展中的重要位置，宜蘭縣政府文化局策劃「有她的風景：宜蘭女性地景特展」在中興文創園區展出，以宜蘭12處女性地景為主題，性別平等為出發點，期盼透過展覽讓觀眾重新理解，平等不只是權益的追求，更是看見多元生命與價值的過程。

「莎韻之鐘」、「阿蘭城戶外洗衣場」、「羅東托兒所舊址」…都是具代表性的女性地景，背後也都有歷史故事，除了12處女性地景的主題展區外，展覽也規劃多項互動體驗，包括「鏡像反思區」引導觀眾檢視日常觀看中的性別視角與刻板印象；「性別標籤大怪獸」邀請民眾撕貼標籤、反思語言如何形塑性別想像。

「未來風景」拼字印章明信片體驗，讓觀眾用文字留下觀展後最真實的回應，並設置「宜蘭阿媽生命故事」影片展區與性別平等選書區，帶領大眾從感官與閱讀層面深入思考性別議題。

縣政府文化局表示，回望歷史中女性的身影如何長期被忽略或隱沒，她們的行動與貢獻往往未被記錄，隨著性別平等意識的形成，透過重新梳理與重新「觀看」地方文獻與空間記憶，特展即日起至12月19日，在中興文創園區服務中心展出，邀請民眾思考性別平等與日常生活的關係，並在觀看她們足跡的同時，看見更為平等、多元的社會風景。

性別平等選書展，打造一處寧靜的閱讀空間。圖／文化局提供
12處地景展示區，包括莎韻之鐘、阿蘭城戶外洗衣場、羅東托兒所舊址…等處。圖／文化局提供
鏡像反思區及性別標籤大怪獸，增加互動趣味性。圖／文化局提供
