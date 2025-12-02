「有她的風景」宜蘭女性地景在何處？ 中興文創園區舉辦特展至19日

為深化性別平權意識，回望女性在宜蘭地方發展中的重要位置，宜蘭縣政府文化局策劃「有她的風景：宜蘭女性地景特展」在中興文創園區展出，以宜蘭12處女性地景為主題，性別平等為出發點，期盼透過展覽讓觀眾重新理解，平等不只是權益的追求，更是看見多元生命與價值的過程。

「莎韻之鐘」、「阿蘭城戶外洗衣場」、「羅東托兒所舊址」…都是具代表性的女性地景，背後也都有歷史故事，除了12處女性地景的主題展區外，展覽也規劃多項互動體驗，包括「鏡像反思區」引導觀眾檢視日常觀看中的性別視角與刻板印象；「性別標籤大怪獸」邀請民眾撕貼標籤、反思語言如何形塑性別想像。

「未來風景」拼字印章明信片體驗，讓觀眾用文字留下觀展後最真實的回應，並設置「宜蘭阿媽生命故事」影片展區與性別平等選書區，帶領大眾從感官與閱讀層面深入思考性別議題。