基市再編2500萬挺SBL基隆黑鳶籃球隊 謝國樑：有連結才能要求回饋

基隆市政府支持在超級籃球聯賽（SBL）成立「黑鳶籃球隊」，今年編3000萬元，明年再編2500萬元。市議會今天審查時，有議員對編列方式、球隊運作多所質疑，最後仍通過預算並附帶決議，要求市府比照運動部，成立行政法人推動相關政策。

基市府今年運用地方教育發展基金3000萬元，推動成立籃球隊加入SBL，並在今年10月22日宣布成軍，隊名為「基隆黑鳶籃球隊」。

市議會去年審查3000萬元預算時，對資金來源和額度都有意見。市府今年續編明年球隊預算時，改列產業發展處預算，金額下修到2500萬元。

市議會定期會今天審查這筆預算，多名國民黨議員和無黨籍議員張耿輝、陳旻勳表示支持，民進黨議員則對預算編列方式、時機和政策目標多所質疑。無黨籍議員陳冠羽要求市府說明財務計畫，市府是球隊股東嗎？未來有盈收回到市庫嗎？

謝國樑表示，成立球隊的初衷是希望推動賽事運動，由市府帶頭在基隆成立職業、半職業籃球隊。如果市府不做，初步判斷未來5到10年，基隆不太容易有1好的職業、半職業籃球隊出現。

謝國樑說，政府帶頭成立籃球隊，主要目的是希望提升基隆運動城市形象，並以籃球城市理念，以球隊為基礎，散播到各國、高中，甚至更小年紀的籃球培訓，真正落實到基層，落實到孩子身上，變成城市完整的運動。

謝國樑認為，1年3000萬元應付基隆黑鳶隊的開銷是不夠的，3500萬元也不夠，球隊就要想辦法自籌不足的錢。球隊明年開打後，就比較容易談贊助。就他了解，已有企業有興趣，只要確定了，不管是贊助、冠名贊助或什麼形式，就跟社會大眾報告。

對於有議員質疑市府的體育政策、市府與球隊的角色關係，謝國樑表示，可安排黑鳶籃球隊拜會市議會各黨團，說明球員在基層訓練跟未來營運的方向。加強企業負擔他也贊成，但因為黑鳶籃球隊是公益理念跟社會責任，所以市府也要出一點支持球隊，再讓球隊到校園回饋。如果球隊完全由企業認養，市府如何要求球隊到學校教學，所以企業的連結不斷增加，但還是希望球隊跟政府有一些連結。

陳冠羽表示，體育部名下有3個行政法人，可以結合民間資源，延攬產業人才也不會受到公務體系綁架。基隆市要成立籃球隊就「玩真的」，應成立行政法人，市府仍可給預算，受議會監督，但未來可以有營收、有盈餘市府當然也可以參與分配。

黑鳶籃球隊2500萬元經過議員多輪發言後，通過議長童子瑋做成的決議，通過這筆預算，附帶決議請市府未來編列相關預算，應提效益說明、財務規畫及營運目標，避免預算爭議再度發生。並請市府參照運動部做法，研議採行政法人方式，評估成立體育教師及產業發展中心，結合民間專業人才、產業與科技，確保政策得以長期穩定推動。