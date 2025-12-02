快訊

花蓮馬太鞍重建270億預算過關 縣府喊話中央：訂定並公布補助基準

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立法院會通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，花蓮縣政府建請中央盡速訂定並公布補助基準，並召開地方說明會。圖為馬太鞍溪底便道。記者王思慧／攝影
立法院會通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」,花蓮縣政府建請中央盡速訂定並公布補助基準,並召開地方說明會。圖為馬太鞍溪底便道。記者王思慧／攝影

立法院會今天三讀通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，花蓮縣政府除感謝朝野跨黨派立委支持，也建請中央盡速訂定並公布補助基準，並召開地方說明會，協助災區加速復原。

花蓮縣政府說明，立院特別條例編列內容涵蓋農業復原、電力系統強化、水利與道路修復、公共建設、住宅重建及社會復原等11項工作，由中央部會依權責推動，縣府將全力配合。

縣府指出，在立委爭取及朝野支持下，也通過增加各項民生補助，包含增加車輛補助、農業、醫護人力、部落重建需要、清淤、長照等各面向經費（概估原特別預算案僅約6％實際用於災民補助），以及特別條例也明定需保障原住民基本權益。

縣府表示，建請中央各部會盡速訂定並公布補助基準與申請方式，並至地方召開說明會。目前民眾申請中央項目為縣府代為收件、轉送中央，為加速民眾申辦、簡政便民，也建請中央駐點服務。

根據主計總處資料，特別預算規模270億元，經濟發展支出編列192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元，一般政務支出6億元、社會福利支出1億元。各部會編列情形，經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。

花蓮縣政府表示，災後重建需要中央與地方攜手並進、落實權責分工，讓預算發揮效益，將持續與各部會密切合作，盼中央盡速啟動各項計畫，助災區早日恢復正常生活與商業運作。

花蓮縣政府 特別預算 公共工程

