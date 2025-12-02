聽新聞
影／太平山遊樂區「宜專一線」邊坡落石擴大止不住 緊急公告休園
太平山國家森林遊樂區區內道路「宜專一線」今天上午發生邊坡落石，造成雙向交通中斷，雖經工程人員搶修清除土方，仍止不住落石持續掉落，而且有擴大的跡象，宜蘭分署緊急公告太平山遊樂區全區休園，只出不進。
林業署宜蘭分署表示，今天清晨7時「宜專一線」8.5公里發生邊坡落石，造成交通雙向受阻，原本預計中午過後可以搶搶通，但是發現邊坡土石結構十分脆弱，仍不斷有大小石塊掉落，基於遊客安全考量，維持雙向封閉，並公告12月2日休園，遊客只出不進。
宜蘭分署表示，實際開園時間仍需視災害搶修情形，進行滾動式調整，預計今天傍晚6時確認現場狀況後再行公告，相關資訊查詢可上太平山官方FB粉絲團或電洽太平山入口售票站03-9809619查詢。
