快訊

影／太平山遊樂區「宜專一線」邊坡落石擴大止不住 緊急公告休園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區「宜專一線」道路今天發生邊坡落石，雙向交通中斷，雖經工程人員搶修清除土方，仍止不住落石持續掉落，恐有擴大跡象，宜蘭分署緊急公告太平山遊樂區全區休園，遊客只出不進。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區區內道路「宜專一線」今天上午發生邊坡落石，造成雙向交通中斷，雖經工程人員搶修清除土方，仍止不住落石持續掉落，而且有擴大的跡象，宜蘭分署緊急公告太平山遊樂區全區休園，只出不進。

林業署宜蘭分署表示，今天清晨7時「宜專一線」8.5公里發生邊坡落石，造成交通雙向受阻，原本預計中午過後可以搶搶通，但是發現邊坡土石結構十分脆弱，仍不斷有大小石塊掉落，基於遊客安全考量，維持雙向封閉，並公告12月2日休園，遊客只出不進。

宜蘭分署表示，實際開園時間仍需視災害搶修情形，進行滾動式調整，預計今天傍晚6時確認現場狀況後再行公告，相關資訊查詢可上太平山官方FB粉絲團或電洽太平山入口售票站03-9809619查詢。

