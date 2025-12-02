馬太鞍溪災後重建預算三讀 花縣府籲中央開說明會

快訊

中央社／ 花蓮縣2日電

立法院會今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，花蓮縣政府感謝朝野跨黨派立委支持，籲請中央儘速公布補助基準與申請方式，並至地方召開說明會，協助災區加速復原。

受颱風樺加沙外圍環流風雨影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流，重創下游的光復鄉等地區，為有效、迅速推動馬太鞍溪堰塞湖災區復原重建工作，立法院會10月31日三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限300億元，並於今天三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，預算規模新台幣270億元一毛未刪也未凍結，全數通過。預算執行從民國114年至119年止。

花蓮縣政府表示，感謝國民黨立委傅崐萁、鄭天財災後全力爭取，及立法院朝野跨黨派立委支持，通過特別預算並提高農業、財損等多項民生補助，盼中央各部會能儘速訂定並公布相關補助基準與申請方式，讓民眾清楚掌握權益。

縣府表示，同時考量災區民眾重建需求各異，也建議中央針對法定11項工作及早至地方召開說明會及進駐服務，傾聽居民意見，各項計畫更貼近實際需求，協助鄉親安心復原、加速重建步伐。

花蓮縣政府說明，立院今天通過的特別預算案為依據「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」編列，內容涵蓋農業復原、電力系統強化、水利與道路修復、公共建設、住宅重建及社會復原等11項工作，由中央部會依權責推動，縣府將全力配合。

縣府指出，增加各項民生補助，包含增加車輛補助、農業、醫護人力、部落重建需要、清淤、長照等各面向經費（概估原特別預算案僅約6%實際用於災民補助），及特別條例也明定需保障原住民基本權益。

根據主計總處資料，特別預算編列270億元，經濟發展支出192億元、社區發展及環境保護支出56億元、預備金15億元，一般政務支出6億元、社會福利支出1億元。各部會編列情形，經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，及預備金編列15億元。

花蓮縣政府表示，災後重建需要中央與地方攜手並進、落實權責分工，讓預算發揮效益。將持續與各部會密切合作，盼中央儘速啟動各項計畫，助災區早日恢復正常生活與商業運作。

