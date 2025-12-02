聽新聞
花蓮縣府推生態景觀區自治條例 慕谷慕魚風景區擬由2部落自主管理
花蓮縣政府提案的「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」昨天獲縣議會三讀通過，未來經中央核定畫設後，景觀區可由公所或地方立案的部落組織提出管理計畫，未來包括尚未開放的慕谷慕魚在內的景點，有望在部落主導下經營管理與收費。
縣府觀光處長余明勲表示，縣府、公所與部落努力的這10年歷程，一路走來相當不易，除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需陪伴部落充分整合地方意見。縣府與公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並安排跨縣市參訪，學習自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識。
縣府說明，慕谷慕魚景觀區歷經2014年麥德姆颱風、2016年莫蘭蒂颱風等豪大雨，導致銅門一號隧道崩塌，復建工程於2022年獲得國家卓越建設獎，2023年隧道工程完工通車，並由輔導團隊與依柏合部落、銅門部落多次討論，終於順利通過「自治條例」，是地方自主管理景觀區的重要里程碑。
此次自治條例的制定，主要依據中央發展觀光條例第19條及第38條第2項規定，目標在於建立花蓮縣自然人文生態景觀區的管理法源。未來景觀區經中央核定後，公所或立案的部落團體可提出經營管理計畫，並得以收取及運用觀光保育費、規畫導覽活動、培訓導覽人員等，讓管理制度更加健全。
縣府強調，自治條例將成為保障部落自主權的重要法律基礎，使文化傳統領域獲得更妥善的保護，也提升部落文化韌性。同時透過地方自辦導覽、觀光活動與管理制度，創造更多部落青年在地就業與創業機會。
縣府感謝議會支持本項自治條例，未來縣府將依照條例精神持續推動配套措施，與部落打造兼具保育、文化與觀光發展的永續環境。秀林鄉公所表示，支持自治條例通過，鄉公所正協助2個部落畫設作業，相關作業還在進行中。
