快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣府推生態景觀區自治條例 慕谷慕魚風景區擬由2部落自主管理

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，與部落充分溝通。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府輔導部落居民，撰寫經營計畫及畫定自然人文生態景觀區，與部落充分溝通。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府提案的「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」昨天獲縣議會三讀通過，未來經中央核定畫設後，景觀區可由公所或地方立案的部落組織提出管理計畫，未來包括尚未開放的慕谷慕魚在內的景點，有望在部落主導下經營管理與收費。

縣府觀光處長余明勲表示，縣府、公所與部落努力的這10年歷程，一路走來相當不易，除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需陪伴部落充分整合地方意見。縣府與公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並安排跨縣市參訪，學習自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識。

縣府說明，慕谷慕魚景觀區歷經2014年麥德姆颱風、2016年莫蘭蒂颱風等豪大雨，導致銅門一號隧道崩塌，復建工程於2022年獲得國家卓越建設獎，2023年隧道工程完工通車，並由輔導團隊與依柏合部落、銅門部落多次討論，終於順利通過「自治條例」，是地方自主管理景觀區的重要里程碑。

此次自治條例的制定，主要依據中央發展觀光條例第19條及第38條第2項規定，目標在於建立花蓮縣自然人文生態景觀區的管理法源。未來景觀區經中央核定後，公所或立案的部落團體可提出經營管理計畫，並得以收取及運用觀光保育費、規畫導覽活動、培訓導覽人員等，讓管理制度更加健全。

縣府強調，自治條例將成為保障部落自主權的重要法律基礎，使文化傳統領域獲得更妥善的保護，也提升部落文化韌性。同時透過地方自辦導覽、觀光活動與管理制度，創造更多部落青年在地就業與創業機會。

縣府感謝議會支持本項自治條例，未來縣府將依照條例精神持續推動配套措施，與部落打造兼具保育、文化與觀光發展的永續環境。秀林鄉公所表示，支持自治條例通過，鄉公所正協助2個部落畫設作業，相關作業還在進行中。

「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」昨天獲縣議會三讀通過，未來包括尚未開放的慕谷慕魚在內的景點，有望在部落主導下經營管理與收費。圖／花蓮縣政府提供
「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」昨天獲縣議會三讀通過，未來包括尚未開放的慕谷慕魚在內的景點，有望在部落主導下經營管理與收費。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府 莫蘭蒂颱風 慕谷慕魚

延伸閱讀

新北公園自治條例躺議會多時 數百公園管理多頭馬車難執法

通過特定行業距校規定 金門縣府：加強輔導查緝

桃園訂自治條例管自助洗衣店 明年起逐一清查違者開罰

禁售日本核災五縣食品 台中市府告行政院再敗訴理由曝

相關新聞

影／太平山「宜專一線」土石崩落 前往太平山遊樂區雙向交通不通

太平山國家森林遊樂區的「宜專一線」8.5公里今天上午7時許，因邊坡落石造成雙向交通中斷，目前無法通行，公路單位展開緊急搶...

花蓮縣府推生態景觀區自治條例 慕谷慕魚風景區擬由2部落自主管理

花蓮縣政府提案的「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」昨天獲縣議會三讀通過，未來經中央核定畫設後，景觀區可由公所或...

全國僅6人獲殊榮 宜蘭衛生局長徐迺維獲公務人員傑出貢獻獎實至名歸

以醫學專業打造健康典範，宜蘭縣政府衛生局長徐迺維榮獲114年公務人員傑出貢獻獎，全國各領域只有6位傑出者獲獎，非常難得。...

追查自來水汙染源 基市環保局長：清查沿岸工廠 另掌握可疑車輛追查中

台灣自來水公司油汙染事件進入第6天，基隆市環保局長馬仲豪今天說，已掌握一些可疑車輛查證中，基隆河八堵站抽水站上游沿岸，可...

花蓮復康巴士明年續免費 車隊增至52輛

花蓮縣境狹長交通不便，縣府2004年起提供復康巴士協助身障者行的便利，今年1月起推免費搭乘，縣府決定明年延續免費，並從現...

基隆油汙 台水挨罰50萬 檢追元凶

台灣自來水公司抽取油汙染的基隆河水，影響基隆、新北市汐止區約15萬戶用水。基隆市長謝國樑昨說，將裁罰水公司50萬元，並動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。