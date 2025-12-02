快訊

全國僅6人獲殊榮 宜蘭衛生局長徐迺維獲公務人員傑出貢獻獎實至名歸

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府衛生局長徐迺維榮獲114年公務人員傑出貢獻獎，全國各領域只有6位傑出者獲獎，非常難得。宜蘭縣務會議今天表揚徐迺維局長，感謝他為全縣醫藥保健及公衛防疫等工作的努力付出，實為公務人員典範。記者戴永華／攝影
以醫學專業打造健康典範，宜蘭縣政府衛生局長徐迺維榮獲114年公務人員傑出貢獻獎，全國各領域只有6位傑出者獲獎，非常難得。宜蘭縣務會議今天表揚徐迺維局長，感謝他為全縣醫藥保健及公衛防疫等工作的努力付出，實為公務人員典範。

縣政府表示，此次由考試院邀請各領域專業人士組成評審委員會，經初審、複審及決審嚴謹評審議，徐迺維脫穎而出，徐除了兼具醫學、公衛與管理專長，長年深耕宜蘭醫療與公共衛生體系，推動「健康磐石大聯盟」，整合全縣174處社區據點，重建分級醫療與在地照護，重塑宜蘭健康治理藍圖。

統計數字發現，徐迺維局長在新冠疫情期間建立完善防疫體系，統籌疫調、快篩、疫苗接種與居家照護，疫苗施打量突破123萬人次，使宜蘭成為全國最早穩定疫情的縣市之一。

在長照與健康促進方面，推動172處社區預防失能課程及16處銀髮健身俱樂部，建立6個營養推廣中心與多項長者友善服務，長照服務涵蓋率從55%提升至100.9%。

他關懷原鄉原住民族健康，108年開始主導胸部X光與潛伏結核感染篩檢與治療計畫，南澳與大同鄉肺結核發生率從108年的每十萬人200與129例，降低至112年81與49例，低於全國平均值，同時也成功爭取設立全台首座原住民地區洗腎中心，改善南澳鄉民眾就醫可近性，推行免費長照交通服務與敬老眼鏡計畫，落實健康平權。

毒品防制及心理健康領域，徐迺維局長整合跨局處力量投入毒品防制，宜蘭因此榮獲113年度毒品危害防制中心聯合視導「特優獎」及「最佳進步獎」，行政院頒獎表揚；另建置三處社區心理衛生中心，羅東社區心理衛生中心獲112年全國標竿肯定持續推動食藥安全政策，宜蘭連續獲中央優等獎，更榮登全國「食育力」調查五冠王。

代理縣長林茂盛肯定，徐迺維局長以專業與願景引領宜蘭衛生體系轉型升級，展現公務人員為民服務初衷與典範，此次榮獲公務人員傑出貢獻獎，實至名歸。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維榮獲114年公務人員傑出貢獻獎，全國各領域只有6位傑出者獲獎，非常難得。圖／縣府提供
