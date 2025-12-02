快訊

追查自來水汙染源 基市環保局長：清查沿岸工廠 另掌握可疑車輛追查中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局長馬仲豪今天說，台灣自來水公司油汙染事件已掌握可疑車輛查證中，基隆河可能排放汙染物工廠，也都逐一清查跟採驗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局長馬仲豪今天說，台灣自來水公司油汙染事件已掌握可疑車輛查證中，基隆河可能排放汙染物工廠，也都逐一清查跟採驗。記者邱瑞杰／攝影

台灣自來水公司油汙染事件進入第6天，基隆市環保局長仲豪今天說，已掌握一些可疑車輛查證中，基隆河八堵站抽水站上游沿岸，可能排放汙染物的工廠，也都有逐一清查跟採驗。

台水第1區管理處人員11月27日清晨6時，以嗅聞察覺自來水有異狀，追查原因是八堵抽水站的油膜偵測器，未偵測出水中有油汙，抽取做為自來水的原水，導致位在基隆安樂區的新山淨水場供水範圍內，基隆約10萬戶、汐止約5萬戶的自來水有異味，民怨沸騰。

馬仲豪表示，汙染事件發生後，很感謝基隆市警察局的協助，稽查人員和員警在調閱相關監視設備後，有看到一些可疑車輛，目前已針對這些車輛，以及沿岸可能排放汙染物的工廠，逐一清查跟做採驗。

馬仲豪說，事發當天至今，每天都有持續採樣，他本人也曾到新山水庫、新山淨水場等的地查看。採樣送驗，檢測報告目前還沒有出來。為了追出汙染源，相關檢體都有送包含SGS台灣檢驗科技等實驗室，用相對高的規格和最嚴謹的態度，讓相關數據檢測結果出來後，再向社會大眾報告。

這次自來水汙染事件，波及基隆約10萬用戶，新北市汐止約5萬用戶。馬仲豪表示，希望台水公司針對汙染範圍為什麼會這麼大，會這麼廣，基隆好幾個行政區都有受到油氣汙染，能對外完整說明。

追查自來水汙染源 基市環保局長：清查沿岸工廠 另掌握可疑車輛追查中

