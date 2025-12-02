聽新聞
花蓮復康巴士明年續免費 車隊增至52輛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣提供復康巴士服務協助身心障礙者，縣府決定明年不僅延續免費政策，也將投入更多車輛。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣境狹長交通不便，縣府2004年起提供復康巴士協助身障者行的便利，今年1月起推免費搭乘，縣府決定明年延續免費，並從現有47輛，增至52輛。花蓮中重度身障、視障有7696人，為避免資源被濫用，以重度、極重度身障優先。

過去花蓮復康巴士的收費規定，除低收入戶免費外，一般是按照計程車跳表收費的一半價格，現在是特定身障別全免費。免費搭乘會優先提供給領有身心障礙證明，屬中重度以上肢障，含肢障多重障礙，或中重度以上視覺障礙、且需乘輪椅者。就醫需求列第一優先，確保需要交通協助的族群能優先取得服務。

今年1月至9月服務5萬6952趟次，相較去年同期1萬餘趟次足足上升5倍，顯示免費服務有提高誘因。

目前是採線上與電話預約，周日、國定假日休息。網路預約約占4成，有6成民眾仰賴電話預約，縣府表示，長者對網頁介面較不熟悉，明年將改善並優化預約系統介面，加入更多高齡友善設計。

為加大服務能量，明年起復康巴士車隊增為52輛，司機有50人、有3名機動調配人力；一次車輛最多載2人，加上陪同者共4人。

曾使用免費復康巴士的一名女子說，最大困擾是預約不到，若沒能預約成功，縣府會轉介至長照巴士或愛心計程車。

