快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

基隆自來水油污 市府將動用災害準備金補助

中央社／ 基隆1日電

基隆河近日受到油污染，使得基隆市約10萬戶用水受影響，水質有油味，市長謝國樑今天說，已達災害等級，將動用災害準備金，補助市民購買飲用水、清洗水塔、就醫等支出，呼籲市民將資料保全。

基隆市政府財政處長謝妙蓮下午受訪表示，這次自來水污染事件已屬災害應變範疇，相關費用將依據「基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點」動支災害準備金辦理，用於學校與民眾必要支出，包括清洗水塔、採購飲用水及其他防護措施，減輕市民負擔。

消保官莊惠媛指出，民眾如因這次事件產生額外支出，請保存購水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，或其他因這次水污染事件，造成損害支出的必要費用，例如濾芯汰換等證明文件，相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。

工務處長簡翊哲表示，市府將比照「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」方式，由市府邀集環境部、經濟部及相關水質專家學者，召開「自來水受污染事件緊急應變及水質安全會議」，共同守護市民用水品質。

災害 基隆 水質

延伸閱讀

自來水如噴泉！鯉魚潭40公分過橋管破管 台水急調度4戶受影響停水

謝國樑「懇請」司法單位追查自來水汙染元凶 基檢：已組專案小組偵查

自來水不安引民怨…侯友宜道歉 謝國樑：狀況不一樣 基隆首重揪出元凶

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

相關新聞

謝國樑「懇請」司法單位追查自來水汙染元凶 基檢：已組專案小組偵查

基隆河有油汙，導致基隆約10萬戶使用自來水受影響。基隆市長謝國樑呼籲司法單位，窮盡一切力量把元凶揪出來。基隆地檢署今天表...

蘇澳煙波提泡水車現值35%補償 自救會拒絕

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，飯店提出慰問金新台幣1萬元及車輛現值35%補償方案...

台東富岡漁港出現不明油汙 海巡署人員使用吸油棉球除汙

台東富岡漁港今天下午出現3公尺×5公尺面積疑似油膜汙染，水面浮現大面積深色油膜狀且伴隨油臭味，海巡署安檢所啟動...

花蓮森林護管員繼承父親遺志返鄉奪榜首 新血明年1月報到

有「山林鐵人」之稱的林業及自然保育署花蓮分署森林護管員甄試今天放榜，40名報考者中僅10人錄取，錄取率約25%。甄試不只...

花蓮復康巴士明年升級 免費搭乘再延長、車輛增至52輛

花蓮縣境狹長、交通不便，縣府自2004年開始提供復康巴士服務協助身心障礙者行動，今年1月起推出的「免費搭乘」措施降低交通...

基隆自來水遭油汙染案市府開罰50萬 台水：要向環保局洽詢裁罰理由

自來水公司抽取受油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味。基隆市環保局今天表示，將依飲用水管理條例裁罰50萬元。水公司第1區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。