基隆自來水油污 市府將動用災害準備金補助

基隆河近日受到油污染，使得基隆市約10萬戶用水受影響，水質有油味，市長謝國樑今天說，已達災害等級，將動用災害準備金，補助市民購買飲用水、清洗水塔、就醫等支出，呼籲市民將資料保全。

基隆市政府財政處長謝妙蓮下午受訪表示，這次自來水污染事件已屬災害應變範疇，相關費用將依據「基隆市政府天然災害救災經費處理作業要點」動支災害準備金辦理，用於學校與民眾必要支出，包括清洗水塔、採購飲用水及其他防護措施，減輕市民負擔。

消保官莊惠媛指出，民眾如因這次事件產生額外支出，請保存購水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，或其他因這次水污染事件，造成損害支出的必要費用，例如濾芯汰換等證明文件，相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。

工務處長簡翊哲表示，市府將比照「協和發電廠更新改建相關安全及減災措施」方式，由市府邀集環境部、經濟部及相關水質專家學者，召開「自來水受污染事件緊急應變及水質安全會議」，共同守護市民用水品質。