花蓮森林護管員繼承父親遺志返鄉奪榜首 新血明年1月報到

有「山林鐵人」之稱的林業及自然保育署花蓮分署森林護管員甄試今天放榜，40名報考者中僅10人錄取，錄取率約25%。甄試不只考驗考生的專業知識，還要包括扛著20公斤負重跑完1500公尺。其中為承繼已逝父親遺志，而辭職返鄉的考生考上榜首，感謝這份工作讓他與父親產生連結。

花蓮分署表示，本次報考者年齡橫跨20至59歲，首日第一階段術科測驗最具挑戰，包含循環檔機車騎乘測驗，以及20公斤負重跑走測試；考生需於規定時間內完成1500公尺距離，本次女考生最佳成績為10分30秒，男考生為8分23秒。

花蓮分署指出，其中榜首自小受長期從事林務工作的父親影響，對山林懷抱深厚情感，父親今年病逝後，他毅然辭去外地工作返鄉，先以約聘人員身分投入林務現場，接觸父親生前奉獻的工作內容。他說，這次報考是帶著「背水一戰」的信念，希望以這份工作延續與父親在山中的連結，得知錄取榜首後非常感動。

另一名錄取者則從台南遠赴花蓮應試，原具護理背景，但因就讀大學時參與社區林業計畫，後又投入東區搜救委員會訓練，使她決定轉換跑道、立志投身山林工作。她表示，6月起便開始準備考試，每天訓練體能、練習考古題，看到榜單時十分開心。

還有一名考生因熱愛野外動植物，嚮往護管員職務，先前曾信心滿滿應試卻落榜，但她不氣餒，持續鍛鍊與準備，今年再度挑戰終於成功錄取。

花蓮分署長黃群策表示，歡迎新血加入山林守護行列，所有錄取者將於明年1月5日報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同肩負森林經營管理、生態保育、野外巡護等重要任務。