蘇澳煙波提泡水車現值35%補償 自救會拒絕

颱風鳳凰造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，約30輛住客車輛泡水，飯店提出慰問金新台幣1萬元及車輛現值35%補償方案。車主自救會今天表示，無法接受。

11月11日蘇澳大水災，連帶影響到當地的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，16名受災住客事發後組成自救會，並委任律師葉家瑄爭取自身權益。

煙波大飯店除第一時間提供受災住客房費全免、餐食服務、安排接駁車，及每台車每人3000元交通津貼外，對於有意願接受補償的車主，提出每台車提供慰問金1萬元，與每台車計算現值（依定率遞減法計算）後，車輛現值35%作為補償，並全額代為支付相關拖吊費用。

對此，自救會今天表示，拒絕煙波大飯店提出的補償方案，自救會認為這次事件非天災而是「人禍」，無法接受飯店以殘值35%作為賠付標準，賠償金額應以殘值計算至少要1.25倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。