淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

桃園市政府募370萬元送愛花蓮 徐榛蔚感謝即時馳援

中央社／ 花蓮縣1日電

助馬太鞍溪堰塞湖潰流災後復原，桃園市張善政今天到花蓮，代表桃園市民及善心人士捐款新台幣370萬多元給花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，縣長徐榛蔚感謝關鍵時刻伸出援手。

張善政率桃園市政府社會局長陳寶民、救助科長黃毅等人來到花蓮，將善款370萬3932元給「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，徐榛蔚致贈感謝狀，感謝桃園市民善心義舉。

徐榛蔚表示，桃園市政府在第一時間即指派消防弟兄前進光復馳援，並調派逾90台各式機具投入救災，展現跨縣市團隊無私的支援能量。張善政也親自前往光復關心災情，了解地方急迫需求，讓花蓮人在艱困時刻感受到溫暖。

徐榛蔚還邀請張善政一同前往府前石雕公園，提前感受即將於月底登場的「2025花蓮幸福聖誕城」氛圍，兩人也在溫馨的聖誕佈景前合影留念。徐榛蔚說，花蓮正全力推動災後復原，也努力以節慶活動帶動地方觀光與產業振興，誠摯邀請張善政與桃園市民於歲末年終到花蓮走走，感受山海間的溫情饗宴。

花蓮 桃園 徐榛蔚

