花蓮復康巴士明年升級 免費搭乘再延長、車輛增至52輛

花蓮縣境狹長、交通不便，縣府自2004年開始提供復康巴士服務協助身心障礙者行動，今年1月起推出的「免費搭乘」措施降低交通費用壓力。縣府決定明年不僅延續免費政策，也將投入更多車輛，復康巴士數量將從現有47輛增加至52輛，打造更友善便利的無障礙交通環境。

縣府社會處指出，花蓮依地形特性將復康巴士發車中心分布於北、中、南三區，讓身心障礙者可就近搭乘前往就醫、就業、就養、參與社會活動或洽公。縣府今年調整政策，正式推動免費搭乘措施，並依「花蓮縣身心障礙者復康巴士服務要點」訂定明確對象與優先順序，以確保資源分配更精準。

在服務對象方面，免費搭乘優先提供給領有身心障礙證明，屬中重度以上肢體障礙、含肢體障礙多重障礙，或中重度以上視覺障礙且需搭乘輪椅的民眾。而在搭乘目的的優先排序中，縣府將就醫需求列為第一優先，以確保真正需要交通協助的族群能優先取得服務，避免運能有限而造成排擠。

社會處表示，目前復康巴士每周提供4次8趟、每月16次32趟免費服務，並採共乘方式提升運能利用率，因應需求穩定成長，明年將延續免費搭乘措施，縣府持續依民眾使用狀況滾動檢討。

社會處說明，目前縣內共有47輛復康巴士投入服務，年底可望再新增5輛，明年起將達到52輛的規模，以擴大服務量能。也提醒民眾，若能避開尖峰預約時段，將更容易成功訂到行程，建議於上午9時至11時與下午1時30分至4時預約。