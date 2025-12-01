基隆自來水遭油汙染案市府開罰50萬 台水：要向環保局洽詢裁罰理由

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水公司第1區管理處抽取受油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味。基隆市環保局今天表示，將依飲用水管理條例裁罰50萬元。圖為供水受影響學校廚房，今以水車供水備膳。圖／基市府教育處提供
自來水公司抽取受油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味。基隆市環保局今天表示，將依飲用水管理條例裁罰50萬元。水公司第1區管理處回應，會洽詢環保局開罰原因及理由，內部再進一步討論如何因應。

自來水公司八堵抽水站抽取受油汙汙染的基隆河水做為原水，導致基隆市和新北市汐止區，由新山淨水廠供水的自來水有異味，影響用戶生活。

飲用水管理條例第6條規定，以地面水體（基隆河）做為飲用水源，須符合飲用水水源水質標準。環保局說，水公司11月27日起供水充斥油味，環保局稽查人員前往八堵抽水站、新山淨水場稽查，發現水公司業有違反飲用水管理條例情事，且情節重大，將處50萬元罰鍰。

環保局長馬仲豪表示，11月27日稽查八堵抽水站時，發現水面油膜偵測器有故障情事，是否為延宕通報原因，也將請水公司詳細說明。

環保局接獲通報汙染30分鐘內，就展開汙染管制與沿線巡檢，當天起至今每連續對新山淨水場及新山水庫等，疑似受汙染區域水質採樣送驗。馬仲豪說，會再瞭解水公司相關設備及措施，是否違反「水汙染防治措施計畫」，若有違反事項，將另依水汙染防治法裁罰。

環保局認為，本案可能涉及投放妨害衛生或有害健康物質於供公眾所飲水源，造成公共危險之虞，將會同警察局、台水公司等單位積極追查汙染源，一但確認為人為不法造成，將依水汙染防治法及刑法公共危險罪嫌，函請基隆地檢署依法追究行為人刑責。

自來水公司第1區管理處副處長陳昭賢表示，環保局是依據飲用水管理條例開罰，水公司將向環保局人員洽詢開罰原因及內容，確認後再內部討論，研議後續處理方式。

自來水公司第1區管理處抽取受油汙汙染的基隆河水，導致自來水有異味。基隆市環保局今天表示，將依飲用水管理條例裁罰50萬元。圖為八堵抽水站的油膜偵測器。圖／水公司第1區管理處
