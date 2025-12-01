聽新聞
基市28校捲入自來水油汙風暴水質檢驗均合格 但2校說仍有異味不敢用
基隆市政府教育處今天表示，全市有28校使用遭受油汙汙染的新山淨水廠自來水，檢測水表前水質都合格，但有2校指水塔出水仍有異味，今調度水車提供學校午餐備膳。對水質有疑慮的學校，可採購礦泉水供學生飲用，市府會支應相關經費。
自來水公司第1區管理處八堵抽水站，因抽取有汙油的基隆河水做為原水，導致新山淨水廠供水範圍的自來水有異味，影響用戶生活。由暖暖、六堵、安樂和貢寮淨水場供應的自來水用戶，則未被波及
教育處說，信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區共28所學校，使用新山淨水場供應的自來水。水公司人員昨到各校採集水表前直接供水，或是水塔上層的自來水檢測，並在昨晚9時30分提供市府檢驗報告，28校水質均合格。
教育處指出，雖然28校採水檢驗均合格，但其中的建德國小、安心幼兒園反映，昨晚水塔出水仍有異味，因此連夜協調安排水車，今天上午7時30分到兩校供水，確保兩校午餐供應無虞，並提供礦泉水給學生飲用。
基隆多數學校今天都照常使用自來水和飲水機，教育處說，確保校園用水安全是最優先事項，近日會安排全面檢驗學校飲水機，近日有礦泉水需求的學校，都可緊急採購礦泉水應急，並由市府及教育處共同支應相關經費。
教育處長徐嬿立表示，現行各校都會配合水公司建議，全面清洗水塔，進一步保障校園飲水及餐食安全。設廚房學校會透過廚房專戶款項，進行過濾系統升級，預計本月全部完成裝設。
