快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

聽新聞
0:00 / 0:00

基市28校捲入自來水油汙風暴水質檢驗均合格 但2校說仍有異味不敢用

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供
基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供

基隆市政府教育處今天表示，全市有28校使用遭受油汙汙染的新山淨水廠自來水，檢測水表前水質都合格，但有2校指水塔出水仍有異味，今調度水車提供學校午餐備膳。對水質有疑慮的學校，可採購礦泉水供學生飲用，市府會支應相關經費。

自來水公司第1區管理處八堵抽水站，因抽取有汙油的基隆河水做為原水，導致新山淨水廠供水範圍的自來水有異味，影響用戶生活。由暖暖、六堵、安樂和貢寮淨水場供應的自來水用戶，則未被波及

教育處說，信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區共28所學校，使用新山淨水場供應的自來水。水公司人員昨到各校採集水表前直接供水，或是水塔上層的自來水檢測，並在昨晚9時30分提供市府檢驗報告，28校水質均合格。

教育處指出，雖然28校採水檢驗均合格，但其中的建德國小、安心幼兒園反映，昨晚水塔出水仍有異味，因此連夜協調安排水車，今天上午7時30分到兩校供水，確保兩校午餐供應無虞，並提供礦泉水給學生飲用。

基隆多數學校今天都照常使用自來水和飲水機，教育處說，確保校園用水安全是最優先事項，近日會安排全面檢驗學校飲水機，近日有礦泉水需求的學校，都可緊急採購礦泉水應急，並由市府及教育處共同支應相關經費。

教育處長徐嬿立表示，現行各校都會配合水公司建議，全面清洗水塔，進一步保障校園飲水及餐食安全。設廚房學校會透過廚房專戶款項，進行過濾系統升級，預計本月全部完成裝設。

基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供
基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供
基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供
基隆市政府教育處今天表示，有2校水塔出水仍有異味，已調度水車提供學校午餐備膳，並採購礦泉水供學生飲用。圖／基市府教育處提供

礦泉水 基隆 水質 水公司 學校午餐

延伸閱讀

自來水危機第5天…基隆學生喝礦泉水 午餐料理水車開進學校供水

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

基隆自來水油汙染惹民怨 童子瑋、謝國樑向民眾報告水公司處理進度

基隆油污事件 新山供水區28校水質全面採樣送驗

相關新聞

基市28校捲入自來水油汙風暴水質檢驗均合格 但2校說仍有異味不敢用

基隆市政府教育處今天表示，全市有28校使用遭受油汙汙染的新山淨水廠自來水，檢測水表前水質都合格，但有2校指水塔出水仍有異...

基隆自來水有油味 環保局開罰台水公司50萬元

基隆河近日受到油污染，使得許多基隆市及新北市汐止區用戶自來水有油味，基隆市環保局今天表示，依違反飲用水管理條例，且情節重...

自來水危機第5天…基隆學生喝礦泉水 午餐料理水車開進學校供水

自來水公司因取用遭油汙汙染的基隆河水，自來水有異味，引發安全疑慮。基隆市各校今天停用自來水，並商請水車到學校，供水料理學...

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙，導致基隆用水有異味惹民怨。基隆市長謝國樑今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水...

基隆河受油汙汙染 台水：已排除異味 民眾可安心使用

針對基隆河遭受油汙汙染事件，台灣自來水公司今天發表聲明指出，這起河川汙染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元...

基隆自來水油汙染惹民怨 童子瑋、謝國樑向民眾報告水公司處理進度

自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨。水公司今天表示，經啟動多項應變措施，多次檢驗確認已無異味。基隆市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。