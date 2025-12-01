自來水危機第5天…基隆學生喝礦泉水 午餐料理水車開進學校供水

自來水公司因取用遭油汙汙染的基隆河水，自來水有異味，引發安全疑慮。基隆市各校今天停用自來水，並商請水車到學校，供水料理學生午餐。學校飲水機也停用，再送礦泉水到教室給學生飲用。

自來水八堵抽水站抽取基隆河水做為原水，經混凝、沉澱、過濾、消毒等淨水程序，再供應自來水用戶使用。日前因基隆河出現油汙，導致供水區域內的基隆和新北汐止區部分用戶，自來水有異味，造成生活不便。

基市府昨晚召開應變會議，市長謝國樑說，學校今天暫時全面使用礦泉水，停止使用自來水，費用由教育處跟兒少處盡力協助負擔。

學校停用自來水，學生午餐準備作業面臨考驗。市府協調水公司調派水車到有中央廚房的建德國小等校供水，校方也因應全新流程，接引自來水及儲水使用。

抽水站為何會抽取到有油汙的基隆河水，釀成風波？謝國樑表示，環保局檢查過程中，發現水公司設在八堵抽水站的水面油膜偵測器故障，這是不是事發或規模擴大的原因，要由水公司說明。

自來水公司第1區管理處副處長陳昭賢今天表示，八堵抽水站抽水點有2台油膜偵測器，其中1台故障，另1台正常運作。油膜偵測器感應原理，是透過光線反射偵測水面浮油。

陳昭賢說，水公司人員是在11月27日清晨6時，以嗅覺發現到自來水有異味，馬上採取緊急應變行動。推測基隆河的油汙出現在當天凌晨，因為光線較昏暗，加上多已溶解在水中，浮在水面上的油汙很少，才沒有被偵測到並被取用。市面上如果有水中的偵測器，水公司將會再採購使用。

陳昭賢強調，抽水站的油膜偵測器沒有完全故障，是當時的狀況沒有辦法偵測到，並導致供應用戶的自來水有異味，但水質沒有問題。