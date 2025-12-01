謝國樑指油膜偵測器故障 台水：1台正常1台報廢

快訊

中央社／ 基隆1日電

基隆河水源近日受到油污染，使得許多基隆市用戶自來水有油味，市長謝國樑昨天指油膜偵測器故障，台水公司今天表示，1台正常運作，另1台已報廢尚未拆除。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天表示，油污事件發生在11月27日上午6時許，設在八堵抽水站基隆河取水口水面的2台油膜偵測器，1台正常運作，由於油膜偵測器是透過光線反射感應，當時光線微弱，無法偵測到異味；另1台則已報廢尚未拆除。

陳昭賢說，工作人員在淨水場透過嗅覺發現異味，立即通報暫停從八堵抽水站抽取原水，趕赴基隆河巡視，發現河面有些許油花，台水公司將尋找市售可偵測水中污染物並採購，避免污染物進入抽水站。

陳昭賢表示，因台水公司為使用單位，只能在水面設攔油索阻絕污染源，但若溶解在水中，實在無法得知污染源，要請環保局或檢調單位找出行為人，台水公司已暫停從基隆河取水，改以新山水庫供水。

謝國樑昨天晚間邀集台水公司等單位，召開跨局處緊急應變會議後受訪表示，環保局稽查過程中，發現八堵抽水站水面油膜偵測器為故障狀態，也就是台水公司並沒有足夠的儀器發現與偵測這次的油污。

謝國樑說，環保局與警察局這幾天針對污染源周邊盤查，截至昨晚並未發現人為傾倒污水，不過，經與台水公司等專家討論後，認為人為因素機率高，已責成警察局與環保局，持續針對上游清查近期是否有異常情形。

