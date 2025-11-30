快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影

自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙，導致基隆用水有異味惹民怨。基隆市長謝國樑今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰，學校暫時用礦泉水取代自來水。水公司說，如果自來水還有異味，建議排除水塔殘水，再重新進水。

水公司第1區管理處今天表示，八堵抽水站取水因遭受油汙染，經停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，同時清洗淨水設備，執行大規模管網排水及全面水質檢測，多次檢驗結果確認無異味，用戶已可安心使用。

基市府相關局處今晚在市府會議室召開應變會議，謝國樑會後表示，這次油汙汙染飲用水問題相當嚴重，許多里長回報受影響戶數，市府一直在協助處理。因周休假日，水公司調派水車數量並不足夠，希望明天開始要派出更多的水車，並跟民眾說明。

謝國樑說，學校跟托兒所是市府最關心的部分，希望教育處跟兒少處鼓勵學校，暫時全面使用礦泉水，停止使用自來水，費用由教育處和兒少處盡力協助負擔。

謝國樑表示，環保局檢查過程中，發現水公司有水面油膜感測器故障，這是不是事發或規模擴大的理由，要請水公司說明。

環保局和警察局到目前為止，沒有發現人為傾倒的足跡。不過水公司的專家也認為，人為因素可能性還是會比較大。謝國樑說，已責成警察局跟環保局繼續調查釐清，也希望更多有公權力調查的單位能夠介入調查，盡快還民眾真相。

謝國樑表示，由於事件大規模影響基隆人的民生用水，讓市民感到不適、不方便，水公司已明確違反飲用水管理條例，市府最快明天下午針對第一波發生的情況開罰。後續盡量希望跟水公司合作，把問題排除。

謝國樑說，水公司專家建議市民，馬達或飲水相關的機器能夠關閉，然後儘量把舊的存水排放掉。各里、社區和學校在排除存水時，市府請水公司要派出更多的水車協助。

水公司第1區管理處長張子中表示，自來水中的異味是會遞延的，剛開始有用戶發現有味道後，已經派出30組人力，去把有味道的水排除，共排除超過10萬度的自來水，接著進行水質檢測都合格才供水。

張子中說，「用味道是比較快的方法」，民眾家中打開水龍頭，如果還聞到有一些味道的話，就先把進水端關掉，再把剩下的殘水，也就是水塔裡面的水排出去，再重新進自來水。

自來水供水有異味惹民怨，水公司第1區管理處長張子中（中）今晚表示，民眾家中打開水龍頭，如果還聞到有一些味道的話，就先把進水端關掉，再把剩下的殘水，也就是水塔裡面的水排出去，再重新進自來水。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，水公司第1區管理處長張子中（中）今晚表示，民眾家中打開水龍頭，如果還聞到有一些味道的話，就先把進水端關掉，再把剩下的殘水，也就是水塔裡面的水排出去，再重新進自來水。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影
自來水供水有異味惹民怨，基隆市長謝國樑（前）今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰。記者邱瑞杰／攝影

水公司 謝國樑

延伸閱讀

基隆自來水油汙染惹民怨 童子瑋、謝國樑向民眾報告水公司處理進度

基隆油污事件 新山供水區28校水質全面採樣送驗

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

2022以來年年投票藍連贏4戰 明年再戰市長謝國樑：基隆鐵板一塊

相關新聞

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙，導致基隆用水有異味惹民怨。基隆市長謝國樑今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水...

基隆河受油汙汙染 台水：已排除異味 民眾可安心使用

針對基隆河遭受油汙汙染事件，台灣自來水公司今天發表聲明指出，這起河川汙染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元...

基隆自來水油汙染惹民怨 童子瑋、謝國樑向民眾報告水公司處理進度

自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨。水公司今天表示，經啟動多項應變措施，多次檢驗確認已無異味。基隆市議...

基隆油污事件 台水：經多次檢驗水質已無異味

八堵抽水站附近基隆河27日發現油污，影響新山淨水場供水，使得基隆市部分用戶近日自來水出現油味。台水公司今天表示，經多次檢...

光復600公頃農田被埋 花改場推3復耕策略拚春作回復生機

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成下游農地受創，約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花蓮區農業改良場在確認淤土無重金屬汙染...

漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。