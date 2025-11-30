基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水
自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙，導致基隆用水有異味惹民怨。基隆市長謝國樑今晚表示，明天將依飲用水管理條例對水公司開罰，學校暫時用礦泉水取代自來水。水公司說，如果自來水還有異味，建議排除水塔殘水，再重新進水。
水公司第1區管理處今天表示，八堵抽水站取水因遭受油汙染，經停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，同時清洗淨水設備，執行大規模管網排水及全面水質檢測，多次檢驗結果確認無異味，用戶已可安心使用。
基市府相關局處今晚在市府會議室召開應變會議，謝國樑會後表示，這次油汙汙染飲用水問題相當嚴重，許多里長回報受影響戶數，市府一直在協助處理。因周休假日，水公司調派水車數量並不足夠，希望明天開始要派出更多的水車，並跟民眾說明。
謝國樑說，學校跟托兒所是市府最關心的部分，希望教育處跟兒少處鼓勵學校，暫時全面使用礦泉水，停止使用自來水，費用由教育處和兒少處盡力協助負擔。
謝國樑表示，環保局檢查過程中，發現水公司有水面油膜感測器故障，這是不是事發或規模擴大的理由，要請水公司說明。
環保局和警察局到目前為止，沒有發現人為傾倒的足跡。不過水公司的專家也認為，人為因素可能性還是會比較大。謝國樑說，已責成警察局跟環保局繼續調查釐清，也希望更多有公權力調查的單位能夠介入調查，盡快還民眾真相。
謝國樑表示，由於事件大規模影響基隆人的民生用水，讓市民感到不適、不方便，水公司已明確違反飲用水管理條例，市府最快明天下午針對第一波發生的情況開罰。後續盡量希望跟水公司合作，把問題排除。
謝國樑說，水公司專家建議市民，馬達或飲水相關的機器能夠關閉，然後儘量把舊的存水排放掉。各里、社區和學校在排除存水時，市府請水公司要派出更多的水車協助。
水公司第1區管理處長張子中表示，自來水中的異味是會遞延的，剛開始有用戶發現有味道後，已經派出30組人力，去把有味道的水排除，共排除超過10萬度的自來水，接著進行水質檢測都合格才供水。
張子中說，「用味道是比較快的方法」，民眾家中打開水龍頭，如果還聞到有一些味道的話，就先把進水端關掉，再把剩下的殘水，也就是水塔裡面的水排出去，再重新進自來水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言