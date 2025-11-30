基隆自來水油汙染惹民怨 童子瑋、謝國樑向民眾報告水公司處理進度

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨，水公司調派水車供民眾取水。圖／自來水公司第1區管理處提供
自來水公司八堵抽水站抽取基隆河水，因有油汙染引爆民怨。水公司今天表示，經啟動多項應變措施，多次檢驗確認已無異味。基隆市議員童子瑋下午向市民報告「最新狀況」，基隆市長謝國樑隨後也說明，啟動校園及社區用水緊急處理作業進度。

水公司第1區管理處表示，八堵抽水站取水遭受油汙染，影響新山淨水場供水。水公司採取的緊急應變措施，包括停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，同時清洗淨水設備，執行大規模管網排水及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。

管理處說，新山淨水場主要供水區域，包含基隆市仁愛、安樂、信義、七堵和中山區，以及新北市汐止區部分區域。對於部分用戶反映自來水仍有油味，建議用戶家中或社區水塔內，蓄存有異味自來水可先予排放，並清洗水塔，重新蓄水。無蓄水設備，可直接打開水龍頭排水，待異味散去後再使用。

童子瑋說，這兩天大家最擔心的就是自來水到底能不能安心使用？家裡的供水管線到底有沒有受到影響？他要向大家報告3件事。

首先台水已與市府確認所有需要檢驗的學校名單，派專人進校園對接，確保周一上課前完成各項檢測，讓家長放心、孩子安心。基隆河汙染物來源，仍由環保局調查中，要等調查結果確認。台水已經全面排查淨水設備及供水管網，採樣水質檢驗，目前均已符合水質標準，確認對人體沒有影響，台水排水作業也不會造成土壤汙染。

童也說，民眾如果發現住家自來水還有油味、汽油味、塑膠味，應先排掉管線殘水，只要聞到怪味就不要喝、不要煮食。若不慎喝到有異味的水，覺得身體不適儘速就醫，並 建議保留一小瓶當時的水樣。相關清洗、濾水器更換的單據，可以先拍照留存，爭取後續補償。

謝國樑隨後也向民眾報告市府團隊作業進度，表示11月28日上午就要求所有學校立即檢查廚房用水，是否有異味或異常，確保午餐與校園用水安全。今天市府與水公司已完成全市學校水質確認，暖暖、六堵、安樂、貢寮淨水場供水的學校，水質初步正常，新山淨水廠供水範圍則也全面採樣，共28所學校送驗中。

謝國樑表示，已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗，不能拖，務必保障孩子與教職員的用水安全。

針對受影響的學校與地區，謝國樑說，也已要求自來水公司立即加派水車支援，提供必要的民生及校園用水。市府與工務處將全程協調調度，確保供水不中斷。

謝國樑說，現在最重要的就是先把用水問題處理好，把市民的用水安全顧好。等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清、依法追責，市府團隊會把安全做到最好，請市民朋友安心。

水公司 謝國樑

