基隆油污事件 台水：經多次檢驗水質已無異味

八堵抽水站附近基隆河27日發現油污，影響新山淨水場供水，使得基隆市部分用戶近日自來水出現油味。台水公司今天表示，經多次檢驗水質後，確認已無異味，用戶可安心使用。

台灣自來水公司指出，新山淨水場主要供水區域包含基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區及新北市汐止區部分區域的自來水，事件發生後，立即啟動緊急應變措施，停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應。

台水公司表示，台水動員286人次，以新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，同步針對用戶現場及電話訪視，確保疑似有異味區域的自來水已完全排除。

台水公司表示，另對區域內多輪採樣檢測水質，檢驗結果均符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，並依據用戶反映水質有異味狀況，協助排水後復驗確認無異味，讓民眾放心使用。

台水公司表示，對於部分用戶反映自來水仍有油味，建議用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先予排放並清洗水塔後重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭排水，待異味散去後再使用。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢指出，台水公司已啟動補償措施，受影響用戶水費減免3度，若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度，如委外清洗水塔，可憑收據或發票，並附上佐證照片，向基隆服務所或汐止營業所核銷相關費用。

台水公司指出，將持續以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生的行為表達最嚴正的譴責，並籲請基隆市環保局加強對污染行為的稽查，商請地檢署介入調查，確保公共水源不再遭受污染。