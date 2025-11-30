快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

光復600公頃農田被埋 花改場推3復耕策略拚春作回復生機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，造成約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花改場依照淤積深度提出復耕策略。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，造成約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花改場依照淤積深度提出復耕策略。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成下游農地受創，約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花蓮區農業改良場在確認淤土無重金屬汙染疑慮後，依照淤積深度提出3套復耕策略，並在光復鄉受災田區示範冬裡作種植，希望受災農地能在明年春作前恢復生產。

這次受創農地集中於光復、壽豐、萬榮與鳳林等地，花改場日前舉辦災後復耕講習會，依淤土深度分為10公分以下、10至20公分及20公分以上，向農民說明不同土壤改良技術與後續作物栽培方式。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐指出，此次沖積而下的土壤屬鹼性，酸鹼值平均約8.3至8.5，且有機質含量不到0.1%。若淤土厚度達20公分以上，可施用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃20公噸以上的有機質肥料與表土混合提升地力，再整地撒播豆科綠肥；若有餘裕也可選擇油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科冬裡作。

倪禮豐表示，若淤土低於20公分，則可與原有土層混合改善不利種植因子，再補充與原土性質接近的有機肥；這些措施先前在有機農業研究中心試驗成功，期盼能讓符合條件的農地趕在明年春作前復耕。

花改場與3位受災程度不同的農友合作，規畫4種示範田區，試種蘿蔔、玉米、大豆、甘薯與樹豆等作物，搭配深耕、施用有機肥與綠肥栽培等。倪禮豐說，冬裡作在春季即可看到成果，若綠肥生長良好，下期作物就有保障；要是因天氣影響生長，經土壤改善後的春作仍有一定的成效。

「想到就頭痛」受災農民林泓薪說，他種植的6.8公頃稻田淤泥深度不一，最深達50公分，原本即將結穗的水稻全數遭洪水毀損，只能被迫休耕1年，連同水井受損損失逾200萬元，坦言對試種沒有很大的信心，不知會不會成功。

另部分農民盼中央提供補助或補償，花改場秘書葉育哲回應，已陸續收到農友提出的購價補助、換地等建議，將彙整意見後研擬更具體的政策措施。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，造成約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花改場依照淤積深度提出復耕策略。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決，造成約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花改場依照淤積深度提出復耕策略。記者王思慧／攝影

農地 農民 馬太鞍溪

延伸閱讀

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

農糧署鼓勵冬種綠肥 形成油菜、向日葵花海

枯萎植物別扔垃圾桶 善用2方法發揮再利用價值

影／災難前兆？台東森林公園見蚯蚓大軍 專家：環境健康自然現象

相關新聞

光復600公頃農田被埋 花改場推3復耕策略拚春作回復生機

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成下游農地受創，約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花蓮區農業改良場在確認淤土無重金屬汙染...

漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，...

歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園

進入12月，宜蘭傳藝園區歲末年終謝平安，這個月推出「縣民日」，周五至周一4免費入園，園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從...

花蓮馬太鞍溪便道昨搶通

馬太鞍溪堰塞湖今年9月洪災，沖斷馬太鞍溪橋，本月11日豪雨，堰塞湖又潰決沖毀臨時便道，公路局連日搶修，昨中午開放通行；行...

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提...

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。