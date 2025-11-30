光復600公頃農田被埋 花改場推3復耕策略拚春作回復生機

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成下游農地受創，約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花蓮區農業改良場在確認淤土無重金屬汙染疑慮後，依照淤積深度提出3套復耕策略，並在光復鄉受災田區示範冬裡作種植，希望受災農地能在明年春作前恢復生產。

這次受創農地集中於光復、壽豐、萬榮與鳳林等地，花改場日前舉辦災後復耕講習會，依淤土深度分為10公分以下、10至20公分及20公分以上，向農民說明不同土壤改良技術與後續作物栽培方式。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐指出，此次沖積而下的土壤屬鹼性，酸鹼值平均約8.3至8.5，且有機質含量不到0.1%。若淤土厚度達20公分以上，可施用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃20公噸以上的有機質肥料與表土混合提升地力，再整地撒播豆科綠肥；若有餘裕也可選擇油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科冬裡作。

倪禮豐表示，若淤土低於20公分，則可與原有土層混合改善不利種植因子，再補充與原土性質接近的有機肥；這些措施先前在有機農業研究中心試驗成功，期盼能讓符合條件的農地趕在明年春作前復耕。

花改場與3位受災程度不同的農友合作，規畫4種示範田區，試種蘿蔔、玉米、大豆、甘薯與樹豆等作物，搭配深耕、施用有機肥與綠肥栽培等。倪禮豐說，冬裡作在春季即可看到成果，若綠肥生長良好，下期作物就有保障；要是因天氣影響生長，經土壤改善後的春作仍有一定的成效。

「想到就頭痛」受災農民林泓薪說，他種植的6.8公頃稻田淤泥深度不一，最深達50公分，原本即將結穗的水稻全數遭洪水毀損，只能被迫休耕1年，連同水井受損損失逾200萬元，坦言對試種沒有很大的信心，不知會不會成功。