漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，緊急提供特製輪椅與氣囊座墊，協助恢復基本行動能力，讓他感動地說「你們真的像天使一樣出現」。

江添昌回憶，災害發生時他獨自在家，短短數分鐘水位從腳踝暴漲到胸口，原以為電動輪椅夠重能抵擋洪水，沒想到仍被沖出屋外。所幸輪椅上的氣墊座提供浮力，他抓著屋簷與輕鋼架，半身浸在水中3個多小時，才終於獲救，「那時我真的以為自己走到盡頭了」至今仍心有餘悸。

獲救後，因失去輪椅，江添昌在大進國小收容所只能借坐辦公椅，由他人推動移動，連上廁所都成為難題，讓他感到尊嚴被剝奪、心情低落。門諾醫院長照部獲報後，由職能治療師蔡儀螢調度輔具，親自送抵收容所並指導使用方式；社工師呂凱婷、職能治療師陳玟婷也投入陪伴，協助評估需求、聯繫後續安置與資源。

江添昌的人生曾多次與災難擦肩，年輕時在軍中意外中彈導致半身癱瘓；921地震時又身處南投震央；晚年返鄉後再遇百年洪災。儘管如此，他始終沒有被擊倒，中年投入漆畫創作，從蛋殼、漆料磨出屬於自己的藝術語言，作品曾獲國家工藝獎肯定，也是許多學生心中的啟蒙老師。

目前他暫住榮民之家，預計3至6個月後重返光復，門諾醫院長照部持續追蹤其復原狀況，協助銜接相關單位與資源，讓生活逐步回到穩定。