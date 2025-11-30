聽新聞
0:00 / 0:00
漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他
花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，緊急提供特製輪椅與氣囊座墊，協助恢復基本行動能力，讓他感動地說「你們真的像天使一樣出現」。
江添昌回憶，災害發生時他獨自在家，短短數分鐘水位從腳踝暴漲到胸口，原以為電動輪椅夠重能抵擋洪水，沒想到仍被沖出屋外。所幸輪椅上的氣墊座提供浮力，他抓著屋簷與輕鋼架，半身浸在水中3個多小時，才終於獲救，「那時我真的以為自己走到盡頭了」至今仍心有餘悸。
獲救後，因失去輪椅，江添昌在大進國小收容所只能借坐辦公椅，由他人推動移動，連上廁所都成為難題，讓他感到尊嚴被剝奪、心情低落。門諾醫院長照部獲報後，由職能治療師蔡儀螢調度輔具，親自送抵收容所並指導使用方式；社工師呂凱婷、職能治療師陳玟婷也投入陪伴，協助評估需求、聯繫後續安置與資源。
江添昌的人生曾多次與災難擦肩，年輕時在軍中意外中彈導致半身癱瘓；921地震時又身處南投震央；晚年返鄉後再遇百年洪災。儘管如此，他始終沒有被擊倒，中年投入漆畫創作，從蛋殼、漆料磨出屬於自己的藝術語言，作品曾獲國家工藝獎肯定，也是許多學生心中的啟蒙老師。
目前他暫住榮民之家，預計3至6個月後重返光復，門諾醫院長照部持續追蹤其復原狀況，協助銜接相關單位與資源，讓生活逐步回到穩定。
長照部主任江筱蕙指出，門諾深耕花東多年，此次在洪災中啟動跨專業支援，整合醫療、長照、復健、護理、社工等力量，也關注災後心理衝擊，透過陪伴與轉介協助受災者重拾安全感與生活信心。她強調，重建是一條漫長之路，門諾醫院將持續扮演在地守護者，把照顧的溫度送進每個需要的角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言