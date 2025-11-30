快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮漆畫老師江添昌在光復洪災中，電動輪椅被洪流沖走，門諾醫院長照部提供特製輪椅與氣囊座墊，讓他感動地說「你們真的像天使一樣出現」。圖／門諾醫院提供
花蓮漆畫老師江添昌在光復洪災中，電動輪椅被洪流沖走，門諾醫院長照部提供特製輪椅與氣囊座墊，讓他感動地說「你們真的像天使一樣出現」。圖／門諾醫院提供

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，緊急提供特製輪椅與氣囊座墊，協助恢復基本行動能力，讓他感動地說「你們真的像天使一樣出現」。

江添昌回憶，災害發生時他獨自在家，短短數分鐘水位從腳踝暴漲到胸口，原以為電動輪椅夠重能抵擋洪水，沒想到仍被沖出屋外。所幸輪椅上的氣墊座提供浮力，他抓著屋簷與輕鋼架，半身浸在水中3個多小時，才終於獲救，「那時我真的以為自己走到盡頭了」至今仍心有餘悸。

獲救後，因失去輪椅，江添昌在大進國小收容所只能借坐辦公椅，由他人推動移動，連上廁所都成為難題，讓他感到尊嚴被剝奪、心情低落。門諾醫院長照部獲報後，由職能治療師蔡儀螢調度輔具，親自送抵收容所並指導使用方式；社工師呂凱婷、職能治療師陳玟婷也投入陪伴，協助評估需求、聯繫後續安置與資源。

江添昌的人生曾多次與災難擦肩，年輕時在軍中意外中彈導致半身癱瘓；921地震時又身處南投震央；晚年返鄉後再遇百年洪災。儘管如此，他始終沒有被擊倒，中年投入漆畫創作，從蛋殼、漆料磨出屬於自己的藝術語言，作品曾獲國家工藝獎肯定，也是許多學生心中的啟蒙老師。

目前他暫住榮民之家，預計3至6個月後重返光復，門諾醫院長照部持續追蹤其復原狀況，協助銜接相關單位與資源，讓生活逐步回到穩定。

長照部主任江筱蕙指出，門諾深耕花東多年，此次在洪災中啟動跨專業支援，整合醫療、長照、復健、護理、社工等力量，也關注災後心理衝擊，透過陪伴與轉介協助受災者重拾安全感與生活信心。她強調，重建是一條漫長之路，門諾醫院將持續扮演在地守護者，把照顧的溫度送進每個需要的角落。

門諾醫院長照部提供漆畫老師江添昌特製輪椅與氣囊座墊，讓江老師十分感動。圖／門諾醫院提供
門諾醫院長照部提供漆畫老師江添昌特製輪椅與氣囊座墊，讓江老師十分感動。圖／門諾醫院提供

長照 輪椅 電動

延伸閱讀

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

左手換右手？京華城土地標售涉非常規交易 沈慶京坐輪椅複訊中

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

相關新聞

光復600公頃農田被埋 花改場推3復耕策略拚春作回復生機

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決造成下游農地受創，約600公頃農田遭大量土砂與垃圾淹沒，花蓮區農業改良場在確認淤土無重金屬汙染...

漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，...

歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園

進入12月，宜蘭傳藝園區歲末年終謝平安，這個月推出「縣民日」，周五至周一4免費入園，園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從...

花蓮馬太鞍溪便道昨搶通

馬太鞍溪堰塞湖今年9月洪災，沖斷馬太鞍溪橋，本月11日豪雨，堰塞湖又潰決沖毀臨時便道，公路局連日搶修，昨中午開放通行；行...

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提...

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。