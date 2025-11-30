快訊

歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供

進入12月，宜蘭傳藝園區歲末年終謝平安，這個月推出「縣民日」，周五至周一4免費入園，園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘；另有「怪俠笑傳」限定布袋戲，爆笑好看，周一至周四演出一場，周五至周日兩場。

宜蘭傳藝感謝民眾支持，感恩回饋，除了縣民日每周4天免費入園以外，國際旅客憑護照可至服務中心換小禮物。傳藝昨天邀請員山廣興堂、宜蘭東嶽廟、東嶽信義會、羅東勉民堂、二結王公廟、礁溪協天廟、宜蘭國小附幼、景勝戲劇團等團體參與「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧。

此外，傳藝也邀請郭志郎藝師創作24位節氣神，製成「謝平安節氣曆」，在魯班街巧藝館，憑園區消費可以加價購，或是宜蘭縣民與年卡會員直接購買，無需消費滿額也可入手，限量只有800份。

這個月除了有「齊天大聖鬧龍宮」上午10時30分及下午2時各演一場，布袋戲「怪俠笑傳」中午1時演出一場，周六至周日下午1時30分再加碼一場演出；另外在20日下午安排「紅龜粿迎冬至」，親手搓粿添好運，共同體驗手作樂趣，當天會有兩場體驗活動，請上網https://reurl.cc/k8l4Oq預約報名。

宜蘭傳藝園區歲末年終感恩，推出「縣民日」，周五至周一4免費入園。園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝園區歲末年終感恩，推出「縣民日」，周五至周一4免費入園。園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝園區歲末年終感恩，推出「縣民日」，周五至周一4免費入園。園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝園區歲末年終感恩，推出「縣民日」，周五至周一4免費入園。園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供
宜蘭傳藝「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧；歲末之際感恩，開放縣民每周4天可以免費入園，看好戲、玩工藝。圖／宜蘭傳藝提供

宜蘭 布袋戲 節氣

相關新聞

漆畫老師輪椅遭馬太鞍洪流沖走…抓屋簷求生3小時 門諾送輔具接住他

花蓮66歲漆畫老師江添昌在光復洪災中命懸一線，連電動輪椅都被洪流沖走，受困3個多小時後獲救。門諾醫院長照部在接獲通報後，...

歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園

進入12月，宜蘭傳藝園區歲末年終謝平安，這個月推出「縣民日」，周五至周一4免費入園，園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從...

花蓮馬太鞍溪便道昨搶通

馬太鞍溪堰塞湖今年9月洪災，沖斷馬太鞍溪橋，本月11日豪雨，堰塞湖又潰決沖毀臨時便道，公路局連日搶修，昨中午開放通行；行...

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提...

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩...

