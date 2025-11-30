聽新聞
歲末感恩…宜蘭傳藝「縣民日」12月周五至周一 每周4天免費入園
進入12月，宜蘭傳藝園區歲末年終謝平安，這個月推出「縣民日」，周五至周一4免費入園，園區每天有「齊天大聖鬧龍宮」表演，從文昌祠前廣場一路表演經過文昌街，最後抵達臨水劇場演出，全程40分鐘；另有「怪俠笑傳」限定布袋戲，爆笑好看，周一至周四演出一場，周五至周日兩場。
宜蘭傳藝感謝民眾支持，感恩回饋，除了縣民日每周4天免費入園以外，國際旅客憑護照可至服務中心換小禮物。傳藝昨天邀請員山廣興堂、宜蘭東嶽廟、東嶽信義會、羅東勉民堂、二結王公廟、礁溪協天廟、宜蘭國小附幼、景勝戲劇團等團體參與「謝平安遶境」，數百人遶境遊街，氣氛熱鬧。
此外，傳藝也邀請郭志郎藝師創作24位節氣神，製成「謝平安節氣曆」，在魯班街巧藝館，憑園區消費可以加價購，或是宜蘭縣民與年卡會員直接購買，無需消費滿額也可入手，限量只有800份。
這個月除了有「齊天大聖鬧龍宮」上午10時30分及下午2時各演一場，布袋戲「怪俠笑傳」中午1時演出一場，周六至周日下午1時30分再加碼一場演出；另外在20日下午安排「紅龜粿迎冬至」，親手搓粿添好運，共同體驗手作樂趣，當天會有兩場體驗活動，請上網https://reurl.cc/k8l4Oq預約報名。
