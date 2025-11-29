基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提出具體的改善措施，並強化水質檢測。台水表示，已設通報熱區，持續投入人力進行排水作業，委外清洗水塔依單據核銷，自12月1日起開始申請。

童子瑋表示，緊急供水措施已經啟動，台水目前台水已派出2輛水車協助供水。台水也提供專線服務，若民眾所在區域有用水不足情形，可直接聯繫台水公司第一區管理處，（02）24582233分機410–412）。

童子瑋到八堵抽水站巡視，今天仍有住戶反映水有油味，要求強化抽水站的安全與水質檢測，台水已承諾檢討水質檢測方式，並增購設備與儀器，以提升監測能力，避免類似事件重演。

童子瑋說，下周一即將上課，市府與台水務必要在周一前，完成對校園廚房及飲用水的全面檢查，確保孩子能安心飲水與用餐。

童子瑋表示，他與多名議員都要求台水公司全力處理，確保狀況改善，若市民仍感受到異味或需要協助，他將持續與台水、市府保持緊密溝通，確保市民用水安全。