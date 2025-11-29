快訊

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提出具體的改善措施，並強化水質檢測。台水表示，已設通報熱區，持續投入人力進行排水作業，委外清洗水塔依單據核銷，自12月1日起開始申請。

童子瑋表示，緊急供水措施已經啟動，台水目前台水已派出2輛水車協助供水。台水也提供專線服務，若民眾所在區域有用水不足情形，可直接聯繫台水公司第一區管理處，（02）24582233分機410–412）。

童子瑋到八堵抽水站巡視，今天仍有住戶反映水有油味，要求強化抽水站的安全與水質檢測，台水已承諾檢討水質檢測方式，並增購設備與儀器，以提升監測能力，避免類似事件重演。

童子瑋說，下周一即將上課，市府與台水務必要在周一前，完成對校園廚房及飲用水的全面檢查，確保孩子能安心飲水與用餐。

童子瑋表示，他與多名議員都要求台水公司全力處理，確保狀況改善，若市民仍感受到異味或需要協助，他將持續與台水、市府保持緊密溝通，確保市民用水安全。

水公司提出多項精進作為，首先是畫設通報熱區，持續投入人力進行排水作業；並持續在管網採樣分析，了解水質狀況；提升北水支援至最大量每日6.5萬噸，以補充供水；委外清洗水塔依單據核銷，自12月1日起申請到明年1月31日。

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供
基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測，12月起受理水塔清洗賠償。圖／童子瑋提供

童子瑋 水質 水公司

延伸閱讀

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆警察爭取繁重加給新進度 童子瑋：卓揆指示檢討制度踏出關鍵一步

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

影／基隆「秘密基地」開展 謝國樑、童子瑋難得同比愛心推薦

相關新聞

基隆自來水油汙染童子瑋要求強化水質檢測 12月起受理水塔清洗賠償

基隆市爆發自來水油汙染事件，今天持續有市民反映自來水仍有油味，生活大受影響，議長童子瑋今天到自來水公司一區處，要求台水提...

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩...

基隆長輩照護平台1年逾6千人線上諮詢 未來用講的也通

基隆長輩照護平台上線1年多，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等全方位資訊，今年更深化與醫院及基層診所合作，...

影／自來水油汙染遍基隆5區汐止也中招 謝國樑：先解決問題再追責任

基隆河八堵抽水站27日因原水遭不明油汙汙染，導致基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地自來水住戶反映家中用水遭油汙染，...

台東關山警局室內原本冷冰冰 警員巫兪霈花兩周改造「縱谷風」

在繁忙的執勤與洽公節奏中，警察局其實也能帶給人溫度。台東縣關山警分局近日完成關山聯合所辦公空間改造，整個環境迎來了宛如縱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。