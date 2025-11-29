馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高度超越既有堤防高1至2公尺，導致洪水直接溢流入明利村。已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。

林元鵬說明，這次災情因溪床抬升5至7公尺，溪水淹過堤防，洪水直接往萬榮鄉明利村方向傾瀉，寬度超過300公尺。短期目標是迅速建立臨時堤防，水利署施作1800公尺堤段臨時土堤、加高5至10公尺，並配置頂塊與混凝土保護工，初步恢復防護功能，整體清淤量能每日可達12萬立方公尺。

然而水利署發現，下游堤防與河道高程落差不到1公尺，因此決定再緊急加高此段，預計以5公尺高度的臨時堤防提升其防洪能力。林元鵬表示，目前臨時堤防已可避免明利村再遭洪水淹沒，但長期治理仍面臨嚴峻挑戰。

依專家研判，上游仍滯留約2.1億立方公尺的土砂尚未下移，馬太鞍溪923水災與鳳凰颱風累計下移量約3000萬立方公尺，約只占總量2成，預期未來10至20年仍將面臨長期土砂挑戰。水利署將與上游林業及自然保育署合作強化穩砂、固砂措施，下游則持續調整堤防高度並加速疏濬。

水利署表示，目前600公尺臨時堤防已具備一定保護效能，臨時加高工程將於1個月內完工，整體臨時設施預計可於年底前完成。明利村的永久堤防復建工程，預定明年6月完成；光復地區近3公里堤段則預計明年4月完工，確保在明年颱風季來臨前全面提升保護能力。