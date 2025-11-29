快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高度超越既有堤防高1至2公尺，導致洪水直接溢流入明利村。已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。

林元鵬說明，這次災情因溪床抬升5至7公尺，溪水淹過堤防，洪水直接往萬榮鄉明利村方向傾瀉，寬度超過300公尺。短期目標是迅速建立臨時堤防，水利署施作1800公尺堤段臨時土堤、加高5至10公尺，並配置頂塊與混凝土保護工，初步恢復防護功能，整體清淤量能每日可達12萬立方公尺。

然而水利署發現，下游堤防與河道高程落差不到1公尺，因此決定再緊急加高此段，預計以5公尺高度的臨時堤防提升其防洪能力。林元鵬表示，目前臨時堤防已可避免明利村再遭洪水淹沒，但長期治理仍面臨嚴峻挑戰。

依專家研判，上游仍滯留約2.1億立方公尺的土砂尚未下移，馬太鞍溪923水災與鳳凰颱風累計下移量約3000萬立方公尺，約只占總量2成，預期未來10至20年仍將面臨長期土砂挑戰。水利署將與上游林業及自然保育署合作強化穩砂、固砂措施，下游則持續調整堤防高度並加速疏濬。

水利署表示，目前600公尺臨時堤防已具備一定保護效能，臨時加高工程將於1個月內完工，整體臨時設施預計可於年底前完成。明利村的永久堤防復建工程，預定明年6月完成；光復地區近3公里堤段則預計明年4月完工，確保在明年颱風季來臨前全面提升保護能力。

在土地使用方面，堤防與疏濬土方暫置需更多空間，水利署呼籲花蓮縣府及部會協助盤點可用土地並加速行政程序，以縮短工程期程。林元鵬提及，部分耕作者願意配合集體徵收與道路配置，未來將設計便道與側溝，兼顧排水與農民通行需求。

花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，水利署已施作1800公尺土堤，並加高幅度達5至10公尺，加強河道安全。記者王思慧／攝影

水利署 馬太鞍溪 洪水

延伸閱讀

花蓮明利村淹水 龔明鑫哽咽：水利署長55小時不眠不休指揮趕工

影／馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流！大水再沖明利村 居民：不是說改道了

花蓮萬榮鄉明利村淹水挨批人禍！陳金德：「河床跟堤防一樣高」水利署已補強

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

相關新聞

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩...

基隆長輩照護平台1年逾6千人線上諮詢 未來用講的也通

基隆長輩照護平台上線1年多，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等全方位資訊，今年更深化與醫院及基層診所合作，...

影／自來水油汙染遍基隆5區汐止也中招 謝國樑：先解決問題再追責任

基隆河八堵抽水站27日因原水遭不明油汙汙染，導致基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地自來水住戶反映家中用水遭油汙染，...

台東關山警局室內原本冷冰冰 警員巫兪霈花兩周改造「縱谷風」

在繁忙的執勤與洽公節奏中，警察局其實也能帶給人溫度。台東縣關山警分局近日完成關山聯合所辦公空間改造，整個環境迎來了宛如縱...

公路局日夜趕工搶修 馬太鞍溪便道今天中午解封通行

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮本月11日出現豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，引發溪水暴漲並沖毀馬太鞍溪橋便道。經公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。