快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
馬太鞍溪涵管便道今天中午順利搶通。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪涵管便道今天中午順利搶通。記者王思慧／攝影

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩項條件下完成，鋼便橋已完成4成，明年1月可通車，永久橋預計2年後完工，「看到涵管變大、鋼材變強，未來永久橋一定會更安全穩固」。

卓榮泰指出，花東主要聚落多位於中央山脈與海岸山脈之間的縱谷，台9線更是物資運送、通勤醫療、農產品與觀光旅遊必經要道，維持道路長期安全順暢是中央與地方共同責任。但樺加沙、鳳凰兩次颱風先後破壞便道，團隊數度修復，「真的要拜託天公伯不要再來了」，盼能順利完成橋梁的重建工程。

卓榮泰說，目前鋼便橋工程已完成約4成，期盼明年1月通車後，提供更安全的通行環境；永久橋預計明年底可單線雙向通車，2027年全部完工。指示公局嚴守時程、確保施工安全，同時與在地居民維持良好溝通，工程早一天完成，就能多一天安全便利。

「面對大自然，人不一定勝天，但至少我們可以順天，尋找一個可以跟大自然相處共存共處之道」，卓揆勉勵團隊，要以技術與毅力克服困難、提升安全，讓花東居民能在有保障的環境中行車。

卓榮泰表示，明年中央總預算已把觀光列為擴大內需重點，太魯閣重建將加速推動，長春祠修復已見成果，「要把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給花蓮、把花蓮還給全世界」，並強調只要中央地方共同努力，花蓮一定能重新展現最好的面貌。

馬太鞍溪鋼便橋工程已完成約4成，明年1月有望通車，提供更安全的通行環境。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪鋼便橋工程已完成約4成，明年1月有望通車，提供更安全的通行環境。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪鋼便橋工程已完成約4成，明年1月有望通車，提供更安全的通行環境。記者王思慧／攝影
馬太鞍溪鋼便橋工程已完成約4成，明年1月有望通車，提供更安全的通行環境。記者王思慧／攝影
行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午前順利搶通表示肯定。表示鋼便橋已完成4成，明年1月可通車，永久橋預計2年後完工。記者王思慧／攝影
行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午前順利搶通表示肯定。表示鋼便橋已完成4成，明年1月可通車，永久橋預計2年後完工。記者王思慧／攝影

花蓮 卓榮泰 太魯閣 馬太鞍溪

延伸閱讀

重啟核三跟非核家園說再見？卓揆否認理念切割「一定要安全無虞」

齊柏林衛星順利進入軌道 卓揆：10點42分首度通過台灣上空

高雄五甲國小體育館修繕經費沒著落 立委批「孩子等不到官員承諾」

2027有望重啟核電 王鴻薇：賴總統尋求連任拆彈中

相關新聞

馬太鞍溪床土石淤高易淹水 水利署緊急加高1800公尺堤防

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪堤防復建工程，經濟部水利署長林元鵬表示，經航拍測量該河段土石淤高5至7公尺，造成河床高...

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩...

基隆長輩照護平台1年逾6千人線上諮詢 未來用講的也通

基隆長輩照護平台上線1年多，以LINE提供健康、營養、運動、福利、醫療協助等全方位資訊，今年更深化與醫院及基層診所合作，...

影／自來水油汙染遍基隆5區汐止也中招 謝國樑：先解決問題再追責任

基隆河八堵抽水站27日因原水遭不明油汙汙染，導致基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地自來水住戶反映家中用水遭油汙染，...

台東關山警局室內原本冷冰冰 警員巫兪霈花兩周改造「縱谷風」

在繁忙的執勤與洽公節奏中，警察局其實也能帶給人溫度。台東縣關山警分局近日完成關山聯合所辦公空間改造，整個環境迎來了宛如縱...

公路局日夜趕工搶修 馬太鞍溪便道今天中午解封通行

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮本月11日出現豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，引發溪水暴漲並沖毀馬太鞍溪橋便道。經公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。