馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路
行政院長卓榮泰今天視察花蓮馬太鞍溪橋搶修進度，對涵管便道在中午順利搶通表示肯定。他表示，所有施作都必須在「安全與品質」兩項條件下完成，鋼便橋已完成4成，明年1月可通車，永久橋預計2年後完工，「看到涵管變大、鋼材變強，未來永久橋一定會更安全穩固」。
卓榮泰指出，花東主要聚落多位於中央山脈與海岸山脈之間的縱谷，台9線更是物資運送、通勤醫療、農產品與觀光旅遊必經要道，維持道路長期安全順暢是中央與地方共同責任。但樺加沙、鳳凰兩次颱風先後破壞便道，團隊數度修復，「真的要拜託天公伯不要再來了」，盼能順利完成橋梁的重建工程。
卓榮泰說，目前鋼便橋工程已完成約4成，期盼明年1月通車後，提供更安全的通行環境；永久橋預計明年底可單線雙向通車，2027年全部完工。指示公局嚴守時程、確保施工安全，同時與在地居民維持良好溝通，工程早一天完成，就能多一天安全便利。
「面對大自然，人不一定勝天，但至少我們可以順天，尋找一個可以跟大自然相處共存共處之道」，卓揆勉勵團隊，要以技術與毅力克服困難、提升安全，讓花東居民能在有保障的環境中行車。
卓榮泰表示，明年中央總預算已把觀光列為擴大內需重點，太魯閣重建將加速推動，長春祠修復已見成果，「要把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給花蓮、把花蓮還給全世界」，並強調只要中央地方共同努力，花蓮一定能重新展現最好的面貌。
