台東2處迎曙光景點再度停辦 成功鎮維持元旦健走

過去元旦台東太麻里鄉曙光園區和東海岸三仙台都會舉辦迎曙光活動，但2處活動自民國112年停辦後，明年元旦再度停辦，目前僅成功鎮公所將依例舉行元旦健走。

新的一年即將到來，許多民眾等待迎接115年台東的第1道曙光。過去太麻里鄉公所會在海邊曙光園區舉辦跨年活動，延續至清晨迎曙光；交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處也會在三仙台舉辦迎曙光活動，但2單位都已停辦2年。

太麻里鄉公所農業暨觀光課長劉寶雄今天告訴媒體表示，今年同樣不舉辦迎曙光活動，主要考量是經費不足，亦無規劃元旦升旗，當天僅維持園區自由開放，供民眾前往追曙光。

東管處副處長龔峰祥表示，三仙台元旦沒有規劃任何官方迎曙光活動，僅進行夜間照明、安全設施等環境整備，「希望讓遊客可以安全的抵達八拱橋畔、看日出，就是對環境最好的狀態。」

成功鎮公所則將持續舉辦官方元旦活動。鎮長謝淑貞表示，元旦健走將邁入第3年，以清晨健走活動結合升旗典禮為主，當天將發放限量早餐券及具「成功」意象的圍巾紀念品。