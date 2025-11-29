影／自來水油汙染遍基隆5區汐止也中招 謝國樑：先解決問題再追責任
基隆河八堵抽水站27日因原水遭不明油汙汙染，導致基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地自來水住戶反映家中用水遭油汙染，昨天新北汐止也傳出不少用水戶反映水有油味。基隆市長謝國樑今天表示，市府及警方全力追查汙染禍首，目前先解決狀況為主，下一階段將釐清水公司責任歸屬。
針對油汙染事件，台水公司昨晚表示供水已恢復正常，都符合供水標準，並公布補償措施，對受影響用水戶，水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。
謝國樑今天上午受訪說，感謝立委林沛祥昨天與水公司協調，非常認真替用水戶爭取到賠償方案每戶賠償3度，目前還是以解決狀況為主，未來會請相關單位評估，自來水公司是否有責任歸屬的問題，如果有責任歸屬的問題，市府會做一些相關因應，甚至要做一些懲處，這次影響到市民的用水，責任問題會在下一個階段來處理。
市府及警方全力追查汙染禍首，在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，已採樣送驗，並沿線調監視品追查可能的汙染行為人。謝國樑表示，追查禍首部分都有在做，但要給他們時間。
不只基隆多區自來水有油汙染，汐止也有不少人反映水出現油味，有住汐止新台五路二段住戶昨晚說，自來水都有油味；還有人說，連澡都不敢洗，只能買瓶裝水回來洗臉刷牙。
新北市議員張錦豪今天表示，汐止很多民眾都來反映汐止自來水有汽油味，他已經透過立委及區長向自來水公司反映，他會督促自來水公司盡速改善。
台水公司表示，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，強調危害公共用水安全的行為絕不容許，將全力配合環保單位查明汙染源頭，並請基隆市政府環保單位加強稽查作業並對行為人求償，因事涉公共安全，將洽請基隆地檢署派員協助調查。
台水說，目前全面切換至新山水庫水源、停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。目前供水水質均符合飲用水水質標準，請民眾安心使用。
