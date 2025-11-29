公路局日夜趕工搶修 馬太鞍溪便道今天中午解封通行
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮本月11日出現豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖潰決，引發溪水暴漲並沖毀馬太鞍溪橋便道。經公路局連日搶修，便道將於今天中午12時正式開放通行。
豪雨除造成便道中斷，洪流也灌入萬榮鄉明利村，多處地區傳出災情，甚至使台9線一度成為河道，公路局提前緊急封閉道路。馬太鞍溪便道封閉至今超過2周，期間民眾若需往返花蓮與台東，只能改道193縣道，因道路狹窄且路程拉長，單趟至少多花20分鐘以上的時間。
公路局東區養護工程分局表示，15日北側水位稍退即進場積極搶修，但搶修期間遭逢多次因暴漲洪水沖毀已完成改道水路，搶修團隊克服河床淤高及湍急水流，並於南北向便道各增設1座長24公尺小跨度鋼便橋，以利加大通洪斷面。台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，也盡量貼近現地河床高程布設（約60％低於既有河床面），並依既有水路設置3道涵管水道，配合降挖涵管段上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程避免造成阻水。
東工分局指出，此便道為臨時性過水道路，不考慮耐洪性，於遭遇較高水位變化時，配合上游設置水位計自動監測，啟動預警性封路。鳳凰颱風災害造成南下便道路基340公尺遭沖毀及土砂溢淹高約2.5公尺，北上便道150公尺遭沖毀及土砂溢淹高約1公尺，南下及北上三道涵管未損，因鳳凰風災後水道由北側往南偏離，已增設24公尺長小跨度鋼便橋（每跨8公尺）因應，便道路基及底層利用現地河床土砂整理構築臨時便道，於最短時間內搶修完成。
東工分局表示，經全力日夜搶修，包含路基面路面修復、涵管補強、清理及標線、安全設施等工程，目前各項作業已進入最後整備階段，預計於今天中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里，請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行。
花蓮縣議會議長張峻稍早也在社群平台發布消息，向鄉親宣布便道恢復通行的好消息。他表示，馬太鞍溪橋河床便道在公路局與現場工程團隊日夜不停的趕工下，終於順利完成搶修，讓近日因道路中斷而受困的交通動線得以暫時恢復順暢；同時感謝第一線人員在地形複雜、天候不穩定的狀況下仍持續作業，讓工程能如期完成。
