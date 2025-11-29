台東關山警局室內原本冷冰冰 警員巫兪霈花兩周改造「縱谷風」

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
這次辦公室改造的靈魂人物，是平時負責治安、同時也具有空間美學專才的第1組警員巫兪霈。圖／關山警分局提供

在繁忙的執勤與洽公節奏中，警察局其實也能帶給人溫度。台東縣關山警分局近日完成關山聯合所辦公空間改造，整個環境迎來了宛如縱谷晨光般的全新氣息。民眾來到現場後直呼「分局變得好漂亮！」

這次改造的靈魂人物，是平時負責治安、同時也具有空間美學專才的第1組警員巫兪霈，她用2周時間，把縱谷的風景、關山的人情與警察的使命巧妙融合，讓原本制式的辦公環境，變成一個令人安心、願意停留的友善空間。

巫兪霈分享，她的靈感來自每天在巡邏途中看見的山脈光影，「既然我們守護的土地這麼美，那為什麼不把這份美帶進警局？」一句話，道出她投入設計時的初心。從色系、燈光到視覺主題，她始終希望民眾走進警局時，不再只有冰冷的執法印象，而是能感受到東部特有的柔軟與善意。

分局長龔士哲也表示，警察機關環境能多一些暖意，將有助於拉近彼此距離，讓民眾進來時心是放鬆的，而不是有壓力的。

改造後的洽公區明亮寬敞，搭配大片自然景觀圖像，讓人彷彿置身縱谷步道，即使在等待，也能讓心情自然沉靜。許多民眾來到現場後直呼「分局變得好漂亮」、「第一次覺得洽公這麼舒服！」甚至有外地旅客驚喜表示，像是在看一場小展覽。

關山警分局表示，這次不只是硬體更新，更是把「社區警政」與「城市美學」融入日常，象徵警察不只是執法者，也能是城市溫度的守護者。

