快訊

iOS 26通話篩選意外「讓iPhone陷入大麻煩」！他曝這1情形遇到超恐慌

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆向國光客運租20輛低地板大型公車 友善長者上下車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，改善老舊公車問題。圖／公車處提供
基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，改善老舊公車問題。圖／公車處提供

基隆公車處為減少年長者上下公車爬階梯不便，並提供輪椅族群及行動不便者友善搭乘，向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，低地板已占大型公車四分之三。長者說，上下車方便多了，不用像以前那麼費力。

基隆市老舊公車多，還有很多高底盤公車，長者常常反映，年紀大了腳力不好使，上車還要爬多個階梯，不只十分不便，下車時也容易摔倒，尤其下雨天時很滑。

市公車處長鍾惠存說，基隆已邁入超高齡化社會，常有年長者反映上下公車爬樓梯很辛苦，也有輪椅族群表示高底盤公車上下車不方便。市府聽到很多長者的心聲後，向國光客運租用宜蘭縣轄20輛市區低地板公車，配置各路線，9月上路後受到長者好評，提供友善的大眾運輸服務。

公車處統計，今年4月市公車共160輛，其中低地板78輛，占比約49%。租用低地板及汰換老舊公車後，到11月止，車隊規模擴大為170輛，其中低地板98輛，占比約58%。

公車處說，如扣除因應基隆山坡及道路狹小等限制必須使用的43輛中型巴士，單就大型公車數量127輛而言，98輛低地板占大型公車比例已超過四分之三。

過往老舊公車多，也不時傳出拋錨狀況，公車處改善作法除正辦理新型電動公車採購，也尋找其他客運業者協助，逐步汰換舊型高底盤公車，改善公車老舊問題。

基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，改善老舊公車問題。圖／公車處提供
基隆市公車處向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，改善老舊公車問題。圖／公車處提供

公車 基隆 國光客運

延伸閱讀

TPASS 2.0升級版12月上路 國光客運30條路線適用回饋

基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人 委外洗水塔費憑證核銷

SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

相關新聞

基隆自來水飄油味 台水賠受影響戶3度水費

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛4區許多民眾反映自來水有油味，有人喝水被嗆到吐、洗衣也留有味道，質疑水公司螺絲鬆了。經查基隆...

基隆向國光客運租20輛低地板大型公車 友善長者上下車

基隆市公車處為減少年長者上下公車爬階梯不便，並提供輪椅族群及行動不便者友善搭乘，向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時...

太魯閣山月村歇業 「村長」鄭明岡捐百萬助重建

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於太...

基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人 委外洗水塔費憑證核銷

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區四區等很多用水戶反映自來水有油味，水公司今晚聲明，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，將全力配...

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆自來水爆汙染多區用戶受影響，立委林沛祥今天與水公司第一區管理處協調，自來水公司表示，目前供水已恢復正常，至於用戶最關...

0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。