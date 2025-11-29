基隆向國光客運租20輛低地板大型公車 友善長者上下車

基隆市公車處為減少年長者上下公車爬階梯不便，並提供輪椅族群及行動不便者友善搭乘，向國光客運租用20輛低地板大型公車，同時汰換高底盤公車，低地板已占大型公車四分之三。長者說，上下車方便多了，不用像以前那麼費力。

基隆市老舊公車多，還有很多高底盤公車，長者常常反映，年紀大了腳力不好使，上車還要爬多個階梯，不只十分不便，下車時也容易摔倒，尤其下雨天時很滑。

市公車處長鍾惠存說，基隆已邁入超高齡化社會，常有年長者反映上下公車爬樓梯很辛苦，也有輪椅族群表示高底盤公車上下車不方便。市府聽到很多長者的心聲後，向國光客運租用宜蘭縣轄20輛市區低地板公車，配置各路線，9月上路後受到長者好評，提供友善的大眾運輸服務。

公車處統計，今年4月市公車共160輛，其中低地板78輛，占比約49%。租用低地板及汰換老舊公車後，到11月止，車隊規模擴大為170輛，其中低地板98輛，占比約58%。

公車處說，如扣除因應基隆山坡及道路狹小等限制必須使用的43輛中型巴士，單就大型公車數量127輛而言，98輛低地板占大型公車比例已超過四分之三。