太魯閣山月村歇業 「村長」鄭明岡捐百萬助重建

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於太魯閣、用之於太魯閣」的理念，昨捐出100萬元給太管處，用於投入太魯閣原民文化推廣及園區復建。

太魯閣公園昨慶祝39周年，發表新書「山海金-太魯閣地圖史四百年」，收錄一張大師吉田初三郎手繪的1935年太魯閣鳥瞰圖，是園區第一代導覽圖，彌足珍貴；同時也舉辦捐款儀式，山月村震後歇業，陪伴部落居民度過困境的山月村關懷協會也停止，鄭明岡將協會餘款湊成整數捐款。

鄭明岡說，山月村經營20年，從沒領過政府一毛錢補助，捐款希望延續對部落關懷，為太魯閣盡一分心力，他私心希望能為山月村門口的太魯閣族總頭目「哈鹿閣那威」石雕像，做一面英文解說牌，讓外國旅客都知道這位勇士。

太管處長劉守禮說，「村長」希望這筆錢用於文化推廣、生態保育、環境復育，將以布洛灣重建為主。山月村被震損的兩棟建物已拆除，將保留原狀，在其他適當、安全地點建置新的住房，另外後方山上有地震留下來的石溝，也有落石痕跡，會同步處理確保安全性。

他說，去年10月底康芮颱風對布洛灣聯外道路造成嚴重破壞，今年3月才清通，正委託專業團隊做詳細評估，預計要到後年，聯外道路才能安全使用。