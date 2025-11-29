基隆自來水飄油味 台水賠受影響戶3度水費

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛4區許多民眾反映自來水有油味，有人喝水被嗆到吐、洗衣也留有味道，質疑水公司螺絲鬆了。經查基隆河八堵抽水站油汙導致，前天上午停抽，改從新山水庫供應家戶用水，管網也緊急排水，將調查汙染源。水公司提出賠償方案，受影響戶賠償3度，自行清洗水塔再加賠2度。

正信路蘇姓男子說，前天他母親喝水時被油味嗆到卡在喉嚨吐出來，油味很重，連洗衣服後也殘留油味。徐姓住戶說，水很清徹沒有混濁，但聞到味道就不敢喝。

信義區信綠里長吳銘達說，自來水從原水到家戶管線，理應經嚴格過濾、檢驗等程序，為何有油味？質疑水公司是不是螺絲鬆了。

水公司前天上午6時30分發現八堵抽水站有油汙，一區處副處長陳昭賢說，淨水設備都先漏空、清洗乾淨，確定原水和清水檢驗合格後才送水，目前水質檢驗都符合標準已正常供水。

市府環保局在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站水域發現油汙漂浮，設攔油索並採樣送驗，警調閱監視器追查汙染源，疑有人排放、傾倒，是汽油、柴油或其他廢油待釐清，依水汙染防治法將處6萬元到2千萬元罰鍰。

謝國樑說，水質應讓市民有穩定、安心的感覺，希望盡早回復正常。議長童子瑋要求台水應提出補償措施，檢討後續責任。立委林沛祥昨與水公司協調，要求加派人力排水並監測各區狀況。水公司說，社區如委外清洗水塔，台水將憑證核銷相關費用。