快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人 委外洗水塔費憑證核銷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區四區等很多用水戶反映自來水有油味，水公司今晚聲明，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，將全力配合環保單位查明汙染源頭，並表示如果用戶委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水公司表示，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，強調危害公共用水安全的行為絕不容許，將全力配合環保單位查明汙染源頭，並請基隆市政府環保單位加強稽查作業並對行為人求償，因事涉公共安全，將洽請基隆地檢署派員協助調查。

台水公司指出，昨天上午6時30分，基隆河八堵抽水站人員巡查時發現河面疑有油汙，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查汙染來源。

台水同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。今天再度採樣，以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，待確認無虞後恢復抽取基隆河原水。

台水說明，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受汙染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。

台水表示，以最高標準守護民眾用水安全，對任何汙染水源、危害公共衛生之行為絕不寬貸，針對此事件，台水公司啟動補償措施：水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水說，目前全面切換至新山水庫水源、停止基隆河取水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。目前供水水質均符合飲用水水質標準，請民眾安心使用。

基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／攝影
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／翻攝
基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人，委外洗水塔費憑證核銷。記者游明煌／翻攝

基隆 水公司 新山水庫

延伸閱讀

SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆自來水汙染發現油汙漂浮採驗 追違規排放禍首最高罰2千萬

影／基隆爆自來水油汙染！民眾喊補償 謝國樑：責成工務處追蹤

相關新聞

基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人 委外洗水塔費憑證核銷

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區四區等很多用水戶反映自來水有油味，水公司今晚聲明，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，將全力配...

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆自來水爆汙染多區用戶受影響，立委林沛祥今天與水公司第一區管理處協調，自來水公司表示，目前供水已恢復正常，至於用戶最關...

0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於...

基隆自來水汙染發現油汙漂浮採驗 追違規排放禍首最高罰2千萬

基隆爆發自來水遭油汙染案，市府環保局追查後在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，已採樣送驗，環保...

影／基隆爆自來水油汙染！民眾喊補償 謝國樑：責成工務處追蹤

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛等區用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙染，昨停止基隆河抽水，目前油汙來...

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

台東縣池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，去年引發外界批評「標新立異、看不懂」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。