基隆自來水油汙染台水嚴正譴責汙染行為人 委外洗水塔費憑證核銷

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區四區等很多用水戶反映自來水有油味，水公司今晚聲明，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，將全力配合環保單位查明汙染源頭，並表示如果用戶委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水公司表示，對不明汙染行為人表達最嚴正譴責，強調危害公共用水安全的行為絕不容許，將全力配合環保單位查明汙染源頭，並請基隆市政府環保單位加強稽查作業並對行為人求償，因事涉公共安全，將洽請基隆地檢署派員協助調查。

台水公司指出，昨天上午6時30分，基隆河八堵抽水站人員巡查時發現河面疑有油汙，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查汙染來源。

台水同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序。今天再度採樣，以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，待確認無虞後恢復抽取基隆河原水。

台水說明，針對部分民眾反映仍可感受到油味，可能是淨水場停止取水前，少量受汙染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。

台水表示，以最高標準守護民眾用水安全，對任何汙染水源、危害公共衛生之行為絕不寬貸，針對此事件，台水公司啟動補償措施：水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。