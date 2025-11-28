基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆自來水爆汙染多區用戶受影響，立委林沛祥今天與水公司第一區管理處協調，自來水公司表示，目前供水已恢復正常，至於用戶最關心的補償措施，受影響戶將每戶賠償3度，用戶自行清洗水塔再加賠償2度，社區如委外清洗水塔需檢具核銷「由各廠所協助辦理」。

林沛祥表示，他接獲大量民眾反映水有油味，已要求水公司加派人力排水、採樣並監測各區狀況，確保沒有受影響用戶被遺漏。並應公布補償原則，包含受影響住戶水費減免、協助清洗水塔等措施，讓民眾不用再自行奔波。

林沛祥說，此次事件雖為突發，但政府部門絕對不能讓民眾產生「被隱瞞」的感受。他會持續盯緊後續處理，包括汙染源調查、補償落實及環保局的追查作業。

自來水公司表示，目前供水已恢復正常，至於用戶最關心的補償措施，自來水公司也表示受影響戶將每戶賠償3度，用戶自行清洗水塔再加賠償2 度，委外清洗水塔需檢具核銷「由各廠所協助辦理」。

基隆市議長童子瑋指出，昨天信義、安樂、七堵、仁愛等區陸續傳出自來水出現油味，造成市民身體不適、衣物清洗受汙染等問題。他已經請團隊介入協助，會確保市民的權益不被忽視。

童子瑋表示，環保局務必追查汙染源並依法開罰。環保局應全面調查、掌握來源，若查出不法情事，務必依法開罰，絕不寬待任何影響用水安全的行為。