0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於太魯閣、用之於太魯閣」的理念，今天捐出百萬元，供太管處投入文化推廣及園區復建。

「山月村」位於太魯閣布洛灣台地，透過原住民樂舞帶領遊客深度體驗太魯閣族的生活智慧與文化，並在智邦公益館協助下，成立山月村關懷協會，陪伴部落居民度過困境，是地方創生的典範。

去年4月震後，山月村也成受災戶，無法再經營下去，鄭明岡培養的一批太魯閣青年到鄰近的新城老街成立山下村，以美食、文化繼續傳承山月村的精神。

因山月村不再營業，山月村關懷協會也停止，鄭明岡將協會餘款湊成整數，今天捐出100萬元給太管處，與處長劉守禮簽約將用於投入太魯閣原民文化推廣及園區復建。

「取之於太魯閣，用之於太魯閣」，鄭明岡說，山月村經營20年，從來沒領過政府一毛錢補助，捐款希望延續對部落的關懷，為太魯閣盡一分心力，他私心希望能為山月村門口的太魯閣族總頭目「哈鹿閣那威」石雕像做一面英文解說牌，讓外國旅客都知道這位太魯閣族勇士。

劉守禮說，「村長」希望這筆錢用於文化推廣、生態保育、環境復育，將以布洛灣重建為主。山月村被震損的兩棟建物已拆除，將保留原狀，在其他適當、安全地點建置新的住房，另外後方山上有地震留下來的石溝，也有落石痕跡，會同步處理確保安全性。