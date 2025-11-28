快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
位於太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年卻被0403強震擊倒，圖為去年震後受災情況。本報資料照片
位於太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年卻被0403強震擊倒，圖為去年震後受災情況。本報資料照片

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於太魯閣、用之於太魯閣」的理念，今天捐出百萬元，供太管處投入文化推廣及園區復建。

「山月村」位於太魯閣布洛灣台地，透過原住民樂舞帶領遊客深度體驗太魯閣族的生活智慧與文化，並在智邦公益館協助下，成立山月村關懷協會，陪伴部落居民度過困境，是地方創生的典範。

去年4月震後，山月村也成受災戶，無法再經營下去，鄭明岡培養的一批太魯閣青年到鄰近的新城老街成立山下村，以美食、文化繼續傳承山月村的精神。

因山月村不再營業，山月村關懷協會也停止，鄭明岡將協會餘款湊成整數，今天捐出100萬元給太管處，與處長劉守禮簽約將用於投入太魯閣原民文化推廣及園區復建。

「取之於太魯閣，用之於太魯閣」，鄭明岡說，山月村經營20年，從來沒領過政府一毛錢補助，捐款希望延續對部落的關懷，為太魯閣盡一分心力，他私心希望能為山月村門口的太魯閣族總頭目「哈鹿閣那威」石雕像做一面英文解說牌，讓外國旅客都知道這位太魯閣族勇士。

劉守禮說，「村長」希望這筆錢用於文化推廣、生態保育、環境復育，將以布洛灣重建為主。山月村被震損的兩棟建物已拆除，將保留原狀，在其他適當、安全地點建置新的住房，另外後方山上有地震留下來的石溝，也有落石痕跡，會同步處理確保安全性。

他說，去年10月底康芮颱風對布洛灣聯外道路造成嚴重破壞，今年3月才清通，正委託專業團隊做詳細評估，年底前會有期末報告，後續等基本設計出來，就會進入細部設計與工程發包，預計要到後年，聯外道路才能達到安全使用。

位於太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年卻被0403強震擊倒，圖為去年震後受災情況。本報資料照片
位於太魯閣國家公園布洛灣台地的山月村，是以太魯閣族文化為主的旅館，在園區屹立20年卻被0403強震擊倒，圖為去年震後受災情況。本報資料照片
太魯閣山月村「村長」鄭明岡今天捐出百萬元給太管處，為太魯閣的文化推廣、復建盡一分心力。記者王燕華／攝影
太魯閣山月村「村長」鄭明岡今天捐出百萬元給太管處，為太魯閣的文化推廣、復建盡一分心力。記者王燕華／攝影
太魯閣山月村「村長」鄭明岡（右）今天與太管處長劉守禮簽約，由鄭明岡捐出百萬元給太管處，為太魯閣的文化推廣、復建盡一分心力。記者王燕華／攝影
太魯閣山月村「村長」鄭明岡（右）今天與太管處長劉守禮簽約，由鄭明岡捐出百萬元給太管處，為太魯閣的文化推廣、復建盡一分心力。記者王燕華／攝影

地震 花蓮

延伸閱讀

太魯閣地圖史完整揭密　「山海金」用地圖讀歷史還有珍貴手繪鳥瞰圖

桃園怡仁禾馨婦幼中心12月熄燈？醫院：只暫停接生

獨／開業6年成回憶！高雄人氣冰店「秀珠冰菓室」熄燈　粉絲：好可惜

台北東區「最美咖啡廳」收攤！ 「勺日」創始店12/15熄燈全台落幕 會員回娘家再送咖啡

相關新聞

基隆自來水爆汙染水公司賠償方案出爐！受影響的每戶賠償3度

基隆自來水爆汙染多區用戶受影響，立委林沛祥今天與水公司第一區管理處協調，自來水公司表示，目前供水已恢復正常，至於用戶最關...

0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生

太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於...

基隆自來水汙染發現油汙漂浮採驗 追違規排放禍首最高罰2千萬

基隆爆發自來水遭油汙染案，市府環保局追查後在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，已採樣送驗，環保...

影／基隆爆自來水油汙染！民眾喊補償 謝國樑：責成工務處追蹤

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛等區用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙染，昨停止基隆河抽水，目前油汙來...

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

台東縣池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，去年引發外界批評「標新立異、看不懂」...

YouBike公益方案 前進花蓮光復災區設站

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖洪災，造成鄉民交通工具被洪水沖走或泡水受損，微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。