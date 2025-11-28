0403震災重創熄燈 山月村「村長」捐100萬助太魯閣文化再生
太魯閣國家公園內山月村文創旅館在地經營20年，可惜去年0403地震後房舍受損歇業。「村長」鄭明岡雖是受災戶，抱著「取之於太魯閣、用之於太魯閣」的理念，今天捐出百萬元，供太管處投入文化推廣及園區復建。
「山月村」位於太魯閣布洛灣台地，透過原住民樂舞帶領遊客深度體驗太魯閣族的生活智慧與文化，並在智邦公益館協助下，成立山月村關懷協會，陪伴部落居民度過困境，是地方創生的典範。
去年4月震後，山月村也成受災戶，無法再經營下去，鄭明岡培養的一批太魯閣青年到鄰近的新城老街成立山下村，以美食、文化繼續傳承山月村的精神。
因山月村不再營業，山月村關懷協會也停止，鄭明岡將協會餘款湊成整數，今天捐出100萬元給太管處，與處長劉守禮簽約將用於投入太魯閣原民文化推廣及園區復建。
「取之於太魯閣，用之於太魯閣」，鄭明岡說，山月村經營20年，從來沒領過政府一毛錢補助，捐款希望延續對部落的關懷，為太魯閣盡一分心力，他私心希望能為山月村門口的太魯閣族總頭目「哈鹿閣那威」石雕像做一面英文解說牌，讓外國旅客都知道這位太魯閣族勇士。
劉守禮說，「村長」希望這筆錢用於文化推廣、生態保育、環境復育，將以布洛灣重建為主。山月村被震損的兩棟建物已拆除，將保留原狀，在其他適當、安全地點建置新的住房，另外後方山上有地震留下來的石溝，也有落石痕跡，會同步處理確保安全性。
他說，去年10月底康芮颱風對布洛灣聯外道路造成嚴重破壞，今年3月才清通，正委託專業團隊做詳細評估，年底前會有期末報告，後續等基本設計出來，就會進入細部設計與工程發包，預計要到後年，聯外道路才能達到安全使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言