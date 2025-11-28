基隆自來水汙染發現油汙漂浮採驗 追違規排放禍首最高罰2千萬

基隆爆發自來水遭油汙染案，市府環保局追查後在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，已採樣送驗，環保局已報案請警方調閱監視器追查汙染來源。目前懷疑可能有業者違規排放，因違規排放油汙致汙染水體，將依水汙染防治法最高可處6萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

基隆市環境保護局昨接獲自來水公司通報，基隆河八堵抽水站前河面出現油汙，水公司停止自基隆河取水，改以新山水庫作為水源，仍部分汙水已流入管網致家戶自來水發生油味。

環保局局長馬仲豪表示，派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油汙漂浮，自四腳亭瑞慶橋至碇內吊橋河段則未見油汙，汙染範圍有限。

在八堵抽水站量測水質，pH 8.0、水溫19.2℃、溶氧9.9 mg/L、導電度217.4 μS/cm，水色清澈透明，重金屬快篩（鉛、銅、鋅、鎳、錳、總鉻）檢測亦無異常，後續採樣已送實驗室複驗；同時於河面佈設攔油索，並加強周邊溝渠及河段巡查，追查違規排放行為。

台水表示，已完成相關設施清理，並加強原水及清水檢測，檢測結果均符合飲用水水源水質標準。已在通報區域擴大排水及循環換水，多次確認水質及氣味，以降低對用水影響；民眾如仍有疑慮，可撥打台水1910專線尋求協助。

工務處處長簡翊哲表示，河川水利科加強基隆河沿線巡查工作，並於供水平台內與里長及水公司保持密切聯繫。

環保局已聯繫基隆市警局協助調閱監視器，追查汙染來源；並與台水公司建立密切通報及同步監測機制，將持續加強基隆河及重要取水口上下游巡查。