影／基隆爆自來水油汙染！民眾喊補償 謝國樑：責成工務處追蹤

基隆市信義、安樂、七堵、仁愛等區用水戶反映自來水有油味，水公司查是基隆河八堵抽水站有油汙染，昨停止基隆河抽水，目前油汙來源不明，仍在調查中。今天仍有民眾反映自來水有油味，抱怨不已，要求補償。市長謝國樑說，呼籲水公司要把水質供應讓市民安心，盡早回復正常。

第一區管理處昨天上午停止基隆河抽水，改用新山水庫的水供應家戶用水，並對有味道的管網緊急排水。有民眾反映昨天喝水被油味嗆吐、洗衣也留有油味，引發抱怨，今天民眾說還是有油味。

謝國樑今天上午針對自來水有油味說，呼籲自來水公司要把水質讓市民有穩定、安心的感覺，針對這兩天的問題，市府已責成工務處持續了解水質供應狀況，繼續的追蹤，希望供水盡早回復正常，包括水質。

市議員鄭文婷說，基隆市自昨天起陸續有民眾反映自來水散發汽油味、柴油，情況至今天仍未完全改善，甚至有更多區域住戶出現同樣情形，引發飲水安全疑慮。

鄭文婷指出，由於飲水安全不確定，不少民眾從昨天開始陸續前往超商與賣場大量購買礦泉水；也有家庭直接排空家中水塔、重新清洗，只能暫時依靠瓶裝水生活，建議民眾先暫停使用自來水，其餘如地板清潔、沖馬桶等用途暫時較不受影響，仍需視後續調查結果調整。

不少民眾也反映，洗衣後衣物殘留濃重汽油味，洗衣機內部同樣沾有異味，恐需花費時間重新清洗，民眾說，因汙染事件所衍生的耗損與不便，不應自行吸收，要求水公司補償。

鄭文婷說，自來水公司應盡速研議補償措施，此次事件的範圍與持續時間，都已超過一般例行性清洗水塔所能解決，應由環保局與自來水公司徹底查明汙染來源，並盡快向市民公開說明，查明汙染原因讓市民安心。

鄭文婷也呼籲市民保持冷靜，在官方正式公告前，避免飲用或烹調使用疑似受汙染的自來水，以健康安全為優先。

自來水公司一區處副處長陳昭賢說，淨水設備都先漏空、清洗乾淨，確定原水和清水檢驗合格後才送水，目前都使用新山水庫的水，目前沒有偵測到水有油汙。如果家戶的水還有味道可向水公司1910反映，會請廠商來處理，至於清洗水塔及使用水量增加的問題，水公司也會研議。