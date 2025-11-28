快訊

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉為不讓拆除下來的路牌浪費掉，公所近日徵求藝術家要讓池上的書法路牌重生，鄉長林建宏也臉書PO文為池上的文化創生找出新的可能性。圖／翻攝自林建宏臉書
台東縣池上鄉為不讓拆除下來的路牌浪費掉，公所近日徵求藝術家要讓池上的書法路牌重生，鄉長林建宏也臉書PO文為池上的文化創生找出新的可能性。圖／翻攝自林建宏臉書

台東縣池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，去年引發外界批評「標新立異、看不懂」，且有人質疑，字體不統一恐導致用路人分神發生交通事故，交通部也來函要求改善。在鄉公所編列預算後，今年11月初陸續更換68面全新路牌。 不過，鄉公所為不讓拆除下來的路牌浪費掉，近日徵求藝術家要讓池上的書法路牌重生。

鄉長林建宏今天在個人臉書發文指出，這些路牌不是一般印刷製品，而是書法家手寫的心血，蘊含濃厚地方情感，也記錄池上的文化痕跡。他認為，既然必須遵循法規撤換，不如讓這些「退役路牌」以另一種形式延續生命。

鄉公所目前向外徵求藝術家，希望將這批退役路牌轉化為公共藝術或裝置創作，讓其成為池上新的文化亮點。林建宏表示，歡迎對空間、公共藝術或裝置創作有興趣的藝術家提出想法，透過創意重新賦予路牌新價值，讓池上的文化底蘊能被看見、被延續。

他也呼籲，若民眾或藝術界朋友對此計畫有熱情，歡迎主動聯繫或私訊鄉公所，共同為池上的文化創生找出新的可能性，讓昔日的書法路牌走下道路後，迎向另一個藝術舞台。

有鄉民表示，「書法路牌是池上的記憶，很可惜說換就換，至少能把它們好好保存下來」。也有年輕族群支持轉型為藝術。「如果能變成公共藝術裝置，反而會更有故事性。」一名在池上工作的店家說，期待能成為新的旅遊亮點。

池上「書法路牌」惹議退役不退場 公所徵藝術家打造第二生命

台東縣池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，去年引發外界批評「標新立異、看不懂」...

