盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工
鳳凰颱風日前帶來嚴重水患，造成宜蘭蘇澳等幾個鄉鎮嚴重淹水，蘇澳溪分洪工程遲未動工，惹來民怨，災後救助的財損認定、商家無法申請補助等問題更添紛擾。立委吳宗憲緊盯中央部會，今天獲得5項具體承諾，尤其等了15年的分洪工程預計明年3月招標、6月決標、118年完工。
行政院在水患後的11月13日核定蘇澳溪分洪工程修改計畫，接著由經濟部水利署辦理工程細部設計及招標施工。據了解，目前已有廠商探詢，有意前來投標，如果依照期程計算，爭取明年3月上網招標，就算期間發生流標再辦招標，也應該可以在明年6月決標出去。
立委吳宗憲今天為了水患災後救助，召開第二次跨部會協調會，他感謝中央官員回應連日來的質詢，也聽見宜蘭人的心聲，做出幾項具體承諾：
●財損認定放寬：有財損「事實」即可。最頭痛的「財損證明」，中央表示交由地方權責認定，不強制要求繁瑣單據，只要有「財損事實」，包括照片、現場描述、民眾口述，經基層現場勘災確認後皆可。
●為小店家解套：住商合一「雙軌並行」。成功釐清法規盲點，部會已確認只要有「實際居住事實」，一樓淹水區均可申請住家補助；若同時有營業登記，亦可另行申請商業災損補助，絕非只能二擇一。
●防水閘門補助：列入中央專案，這是守護家園的第一道防線，行政院內部會議已通過，由內政部國土署規劃針對高風險區，提供防水閘門專案補助（非全額）。
●房屋修繕免空等：先貸後補，無縫接軌。災後修繕不能等，要求內政部釐清機制：受災戶經縣府實地認定「修繕急迫性」核發同意文件，可先持證明向銀行申請一般修繕貸款，待中央「住宅補貼」方案啟動後，原貸款可直接轉為優惠利息補貼，額度80萬元，鄉親不用擔心資金卡關，現在就能即刻動工修復家園。
●治水不再是空頭支票：蘇澳分洪道有時間表了！遲到15年，今天終於看到兌現的曙光。經濟部明確承諾，蘇澳分洪道工程預計明年3月上網招標、6月決標，目標在118年完工，他會持續爭取動用「二備金」提前啟動，因為面對極端氣候＋宜蘭特殊地形，民眾一天都不能多等。
吳宗憲表示，宜蘭人是堅韌的，只要中央願意伸手，就能展開宜蘭「希望工程」，他會與鄉親攜手努力，後續補助要如期入帳、工程要照表操課、他會持續盯緊每一步。
