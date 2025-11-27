基隆自來水傳汽油味！基隆河抽水站遭油汙染 緊急排水追禍首

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆信義區、安樂區民眾反映自來水有汽油味，水公司追查是基隆河遭油汙汙染，抽水站今天上午立即停止抽水，並清理新山淨水廠，但仍有部分汙染原水進入管網。水公司晚間緊急針對部分管線強制排水。基隆市環保局已在基隆河設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。

自來水公司經巡查新山淨水場淨水設備，發現部分設施有少量浮油，立即逐一清洗確認，再以新山水庫原水進行淨水程序，現場採集原、清水檢測符合水質標準後，再出水至管網。

環保局表示，部分民眾反映有油汙味，可能是淨水場基隆河水源出水前，少量流進管網，影響部分區域的民眾，台水公司接獲用戶通報後立即於通報區域周邊擴大排水，將管網內可能有氣味的自來水全數排盡。

環保局已派員加強巡查該地點，並將採樣送驗，確認水質是否無慮。

信義區信綠里長吳銘達接獲里民反映，在家中開水龍頭流出的自來水有汽油味，水公司傍晚派人到正信路排水，馬路的管線可看到水柱噴出，有民眾還誤以為是爆管。

市議員張之豪也接獲反映，安樂區麥金路安樂一期、安樂路一、二段一帶民眾反映自來水有油汙味。

自來水公司一區處副處長陳昭賢晚間說，發現基隆河有油汙汙染，立即將八堵抽水站停止抽水，通報基隆市環保局追查油汙來源，新山淨水廠已全面清理，切換改由新山水庫送水，可能部分原水進入網管，家戶才會有油味。

水公司說，已循管線排除可能有油氣的自來水，並經多次循環排水確認，目前出水已沒有問題。民眾如有用水疑義，請撥打台水1910專線，將會立即派員協助處理。

自來水公司第一區管處今晚在正信路緊急排自來水，水柱噴出。圖／里長吳銘達提供
自來水公司第一區管處今晚在正信路緊急排自來水，水柱噴出。圖／里長吳銘達提供

基隆 水公司 環保局

