礁溪溫泉燈花季明晚點燈 達人帶路4大燈區璀璨亮眼搶先看

宜蘭「礁溪溫泉燈花季」明晚開幕點燈，鄉公所以光雕與裝置藝術打造4大主題燈區，分別位於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，4區各有特色，最近在試燈階段已悄悄點亮，遊客搶先欣賞美景，挑選拍照熱點並分享美麗夜色，浪漫繽紛、如夢似幻。

冬季的礁溪，美到不行。縣政府舉辦冬戀蘭陽溫泉季昨晚在湯圍溝公園點燈，礁溪溫泉燈花季也將在明晚開幕，透過達人帶路，建議從台北來的遊客先進入礁溪「迎賓廣場」，這裡以童話做為設計主題，成串燈飾彷如溫泉流瀑般，透過最純真的童話視角，展現礁溪鄉的迎賓熱情。

再往南走是最熱鬧的「溫泉廣場」，設計5米高的泉華共舞主燈，一旁是彩蝶森林長廊燈飾，伴隨著會舞動翅膀的彩蝶；毗鄰溫泉廣場的綠野溪廣場，有座月光椅靜靜散發柔和光，是很好的拍照取景熱點。

湯圍溝溫泉公園也是一處集中的大燈區，除了縣政府的冬戀蘭陽溫泉季燈飾，礁溪鄉公所在湯圍溝步道也設計了水底世界，適合旅人漫步。

往市區以南的「地景廣場」有溫泉光寶、礁心擁光、水舞星海等燈飾，漂浮的水母燈如夢似幻，地面投影出海洋生態世界，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動，小孩會喜歡。

「水景廣場」有一座紫願之瓶，以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願輕掛夜空，每個夢想都能在許願瓶中萌芽、成真。