快訊

哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

惡火吞噬香港宏福苑！罹難者增至75人 76人受傷含11名消防員

聽新聞
0:00 / 0:00

礁溪溫泉燈花季明晚點燈 達人帶路4大燈區璀璨亮眼搶先看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
溫泉廣場設計5米高的「泉華共舞」主燈，璀璨亮眼。 圖／讀者提供
溫泉廣場設計5米高的「泉華共舞」主燈，璀璨亮眼。 圖／讀者提供

宜蘭「礁溪溫泉燈花季」明晚開幕點燈，鄉公所以光雕與裝置藝術打造4大主題燈區，分別位於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，4區各有特色，最近在試燈階段已悄悄點亮，遊客搶先欣賞美景，挑選拍照熱點並分享美麗夜色，浪漫繽紛、如夢似幻。

冬季的礁溪，美到不行。縣政府舉辦冬戀蘭陽溫泉季昨晚在湯圍溝公園點燈，礁溪溫泉燈花季也將在明晚開幕，透過達人帶路，建議從台北來的遊客先進入礁溪「迎賓廣場」，這裡以童話做為設計主題，成串燈飾彷如溫泉流瀑般，透過最純真的童話視角，展現礁溪鄉的迎賓熱情。

再往南走是最熱鬧的「溫泉廣場」，設計5米高的泉華共舞主燈，一旁是彩蝶森林長廊燈飾，伴隨著會舞動翅膀的彩蝶；毗鄰溫泉廣場的綠野溪廣場，有座月光椅靜靜散發柔和光，是很好的拍照取景熱點。

湯圍溝溫泉公園也是一處集中的大燈區，除了縣政府的冬戀蘭陽溫泉季燈飾，礁溪鄉公所在湯圍溝步道也設計了水底世界，適合旅人漫步。

往市區以南的「地景廣場」有溫泉光寶、礁心擁光、水舞星海等燈飾，漂浮的水母燈如夢似幻，地面投影出海洋生態世界，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動，小孩會喜歡。

「水景廣場」有一座紫願之瓶，以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願輕掛夜空，每個夢想都能在許願瓶中萌芽、成真。

除了位於溫泉市區的4大燈區外，往市區以東的「時潮休閒農業區」設有潮光永續燈飾，把大大的草蝦點亮，更加生動亮眼；轉往礁溪二龍之心親子公園，設計童玩瓶語燈飾，靜靜與龍舟相伴，建議遊客若要前往這兩處燈區，最好開車前往。

毗鄰溫泉廣場的綠野溪廣場，有座月光椅靜靜散發柔和光，是很好的拍照景點。 圖／讀者提供
毗鄰溫泉廣場的綠野溪廣場，有座月光椅靜靜散發柔和光，是很好的拍照景點。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的溫泉廣場主燈區，「彩蝶森林」長廊。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的溫泉廣場主燈區，「彩蝶森林」長廊。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的美麗燈飾搶先看，圖為「迎賓廣場」燈飾。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的美麗燈飾搶先看，圖為「迎賓廣場」燈飾。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的美麗燈飾搶先看，圖為二龍之心的「童玩瓶語」燈飾。 圖／讀者提供
礁溪溫泉燈花季的美麗燈飾搶先看，圖為二龍之心的「童玩瓶語」燈飾。 圖／讀者提供
「水景廣場」有一座紫願之瓶，柔和的光帶垂掛而下，將心願輕掛夜空，彷彿每個夢想都能在許願瓶中萌芽、成真。 圖／讀者提供
「水景廣場」有一座紫願之瓶，柔和的光帶垂掛而下，將心願輕掛夜空，彷彿每個夢想都能在許願瓶中萌芽、成真。 圖／讀者提供
「時潮休閒農業區」設有潮光永續燈飾，把大大的草蝦點亮，更加生動亮眼。 圖／讀者提供
「時潮休閒農業區」設有潮光永續燈飾，把大大的草蝦點亮，更加生動亮眼。 圖／讀者提供

溫泉季 燈飾

延伸閱讀

2025礁溪溫泉燈花季11／28開跑！ 5米「泉華共舞」浪漫主燈+四大展區必逛　順遊直奔「小狐狸湯屋」吃法式靈魂豆花

2025冬戀蘭陽溫泉季今晚點燈 「幸福流動」燈飾持續到明年3月3日

靠00922配息去尼泊爾…被動收入帶來的自由感！達人：錢也努力默默替我工作

「梅西妻」安東內拉曬健身照！37歲三寶媽身材火辣　赴美後轉型健身達人、事業大躍進

相關新聞

盼了15年蘇澳溪分洪工程 吳宗憲緊盯經濟部：明年6月決標 118年完工

鳳凰颱風日前帶來嚴重水患，造成宜蘭蘇澳等幾個鄉鎮嚴重淹水，蘇澳溪分洪工程遲未動工，惹來民怨，災後救助的財損認定、商家無法...

基隆自來水傳汽油味！基隆河抽水站遭油汙染 緊急排水追禍首

基隆信義區、安樂區民眾反映自來水有汽油味，水公司追查是基隆河遭油汙汙染，抽水站今天上午立即停止抽水，並清理新山淨水廠，但...

礁溪溫泉燈花季明晚點燈 達人帶路4大燈區璀璨亮眼搶先看

宜蘭「礁溪溫泉燈花季」明晚開幕點燈，鄉公所以光雕與裝置藝術打造4大主題燈區，分別位於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣...

花蓮市垃圾場疑沼氣自燃 風狂火猛竄濃濃黑煙市長急籲關緊門窗

花蓮市垃圾掩埋場今天傍晚起火，因風勢強勁，大量濃煙飄向市區，消防人員已到場撲救，市長魏嘉彥呼籲市民緊閉門窗。這已是花蓮市...

花蓮吉安鄉老舊活動中心整修提升耐震 成合格收容所

花蓮天災頻傳，各鄉鎮都需備有緊急收容空間，吉安鄉公所爭取經費，改善老舊的仁和社區活動中心耐震係數、廁所等設備，取得災害收...

台泥鸚鵡螺圖書館正式亮相 成花蓮永續學習基地

位於花蓮和平廠台泥DAKA再生資源利用中心的「鸚鵡螺圖書館」，近日正式開放，花蓮縣府表示，是花蓮推動資源再利用與廢棄物處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。