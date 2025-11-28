聽新聞
基隆道路邊坡崩塌封路延長 大車借道民眾抱怨
基隆市暖暖區興隆街通往新北瑞芳，本月7日邊坡土石大規模崩塌，原以為1、2天即可搶通，但落石不斷，目前仍雙向封閉，預計12月1日架設H型鋼柵欄及防護網，雙向封閉須延長到明年1月上旬，之後再有條件單向開放通車。
市府工務處昨會勘，日前會同台灣省土木技師公會透過起重機吊掛人員觀察岩體與節理，發現邊坡陡峭，並有土塊石飛濺，彈跳方向與範圍難以預測，對人車通行造成安全威脅。
市議員陳冠羽指出，受封路影響，新北瑞芳吉安里、吉慶里和基隆過港地區都有極大壓力，兩地民眾抱怨，希望工程在安全無虞時有條件開放。
市議員連恩典表示，道路已經封閉20多天，但安全最重要，市府要有妥善規畫。
市議員林旻勳說，希望在安全無虞下開放單線通行，不然對生活不便的衝擊太大。
新北市瑞芳吉安里長謝永昌表示，自從興隆街封閉後，大車都改走吉慶國小沿河岸到慶安橋，里長被罵翻，原本不能走大車的地方，如今穿梭不停，造成居民困擾及學生安全疑慮。
工務處副處長洪延良表示，防護工程工期約1個月，車道雙向封閉，預估1月上旬開放單線雙向通行，後續邊坡上方仍需持續整治，將視現場狀況滾動式調整管制作業。
