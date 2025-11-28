聽新聞
YouBike公益方案 前進光復災區設站

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在花蓮光復鄉設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用。記者王思慧／攝影
微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在花蓮光復鄉設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖洪災，造成鄉民交通工具被洪水沖走或泡水受損，微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在鄉內設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，且明年2月底前，享前30分鐘免費。

10處站點包括光復火車站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等9處，一處正在規畫。

太巴塱部落林姓鄉民說，YouBike進駐對於有短程交通需求的鄉民很方便，不過部落年齡層偏高，習慣付現金，電子支付沒那麼方便，怕有些長輩不知道怎麼使用。

花蓮縣政府觀光處表示，YouBike目前有3位客服人員進駐服務，只有鄉民有需要都會前往解說，也會利用村長會議時宣導，盼協助鄉民上手，多加利用。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，重大災害發生後，公司內部立即研議如何能夠實際幫助到地方，決定提出公益捐設方案，建置公共自行車系統，支持災後交通及生活機能恢復。

縣府表示，光復鄉公益方案施行到明年2月底，期間由YouBike公司吸收系統維運及車輛保養成本，提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。

