「蘭陽歡樂迎耶誕」裝置藝術點燈 呈現濃厚在地風情
宜蘭縣政府「2025蘭陽越夜越美麗－蘭陽歡樂迎耶誕」裝置藝術，今晚在縣議會周邊廣場點燈，展期至明年3月3日，除有12公尺高的主題耶誕樹，會場也呈現濃厚在地多樣風情。
宜蘭縣政府工商旅遊處指出，今年活動再次與縣議會合作，擴大耶誕燈飾布置範圍，並將宜蘭縣議會紅磚廣場打造成兼具創意與在地特色的節慶景觀。其中，12公尺高的主題耶誕樹融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」植物意象，呈現濃厚的宜蘭風情。
此外，相關燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中，8.5公尺高的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告將成為宜蘭下一處重要觀光亮點；一旁9.4公尺高的麋鹿燈飾牽引著冬山河鴨母船，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。
工商旅遊處表示，縣議會前方廣場也打造全新節慶燈景，以近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，逐一呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。議會大樓入口更以段木香菇、牛舌餅、金棗、哈密瓜、奶凍捲及三星蔥等縣內知名農特產品為設計元素，完整展現遊客心目中的蘭陽印象，讓人一走進廣場就能感受濃濃的在地風土與節慶魅力。
工商旅遊處指出，活動期間，每晚5時、6時、7時、8時與9時整點還有音樂燈光秀，歡迎民眾前往欣賞。
